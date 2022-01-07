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Kahramanmaraşlı doktor yeni ameliyat tekniği geliştirdi

Kadınların gebe kalmasına engel teşkil eden tüp tıkanıklığının açılmasında başarı oranı Kahramanmaraş'ta uygulanan ameliyat tekniğiyle artırıldı.

Kahramanmaraşlı doktor yeni ameliyat tekniği geliştirdi

Kahramanmaraşlı doktor yeni ameliyat tekniği geliştirdi

Kadınların gebe kalmasına engel teşkil eden tüp tıkanıklığının açılmasında başarı oranı Kahramanmaraş'ta uygulanan ameliyat tekniğiyle artırıldı.

07 Ocak 2022 Cuma 19:10
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Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, AA muhabirine, tüp tıkanıklığı bulunan ya da daha önce kendi isteğiyle "tüplerini bağlatan" kadınların sorununun çözümüne yönelik ameliyatta kullanılan yeni tekniği anlattı.

Yaklaşık 4 yıldır teknik üzerinde çalışma yürüttüğünü dile getiren Yener, fimbrial uçla rahmin birleştiği kanalın içerisine rahim içinden batına kadar kateter yerleştirme yöntemiyle gerçekleştirilen tekniğe ilişkin makalenin Dicle Tıp Dergisi'nde yayımlandığını söyledi.

"Yener tekniği" ismini verdikleri yöntemle, tüplerini bağlatan ya da tıkanıklığı olan hastaların bebek sahibi olma oranlarını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Yener, şu bilgileri verdi:

"Klasik yöntemle hastaların yüzde 25'inin tüpleri açılıyordu. Biz bu ameliyatı yapıyorduk ama çok ince bir kanal olduğu için 100 hasta ameliyat ediyorsak bunun 25'inin kanalları açılıyor ve çocuk sahibi olabiliyordu ama benim yaptığım teknikle bu oran yüzde 75'e yükseldi.

Tüp bağlama ameliyatında rahim ile yumurtalık arasındaki kanal kesiliyor. Yumurtalıktan çıkan yumurta kanaldan rahimin içerisine geçemediği için gebelik oluşmuyordu. Daha önceki klasik teknikle iki uç arasına kateter yerleştiriyor, iki ucu dikiyor, son dikişi atmadan önce kateteri çıkarıyorduk. Benim tekniğimde fimbrial uç dediğimiz kanalın bir ucundan kateter girdiriyorum, o teli rahmin içine kadar ilerletiyorum. Kateterin bir ucu rahmin içinde kalıyor, diğer ucunu batından çıkarıyorum ve uç uca tüpleri dikiyorum. Daha sonra kateter kanalın içerisinde kalıyor ve bu kateteri her gün 5 santimetre geriye batın dışına doğru çekiyorum, kateter ile kanal arasında yapışıklık oluşmasın diye. Hastanın yaşına göre 8 ila 10 gün boyunca kanal iyileşinceye kadar kateter içeride kalıyor. Kanal iyileştikten sonra kateteri çekiyorum. Artık duvarları iyileşmiş tekrar tıkanma ihtimali neredeyse sıfıra inmiş bir kanal oluşuyor."

Doç. Dr. Yener, çalışmasında anestezi uzmanı Dr. Mustafa Özgül'ün kendisine büyük destek verdiğini de anlattı.

Çalışmasından ötürü birçok üniversiteden arandığını ve tebrik edildiğini kaydeden Yener, geliştirilen tekniğin çocuk sahibi olanlar için basit bir operasyon gibi algılanabileceğini ancak bu konudan muzdarip olanlar için çok önem taşıdığını vurguladı.

Yeni teknikle ameliyat olan Ayşegül Yoldaş da yaklaşık 5 yıl önce tüplerini bağlattığını belirterek, "Eşimden ayrılıp ikinci evliliğimi yaptım, tekrar çocuk sahibi olmak istedik, tüplerim bağlıydı. 7 ay önce Adnan Yener'e ameliyat oldum, tüplerimi açtırdım. Bugün test yaptırdım ve hamileyim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.01.2022 19:12
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Kahramanmaraşlı Doktor Yeni Ameliyat Tekniği Geliştirdi
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