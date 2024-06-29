Kahramanmaraş’ta “1. İnflamasyon &Rejuvenasyon sempozyumu” başladı

Sempozyum başkanlığınıKozmetoloji ve Dermatoloji Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu ve KSÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Perihan Öztürk’ün yaptığı “1. İnflamasyon & Rejuvenasyon Sempozyumu” alanında uzman birçok bilim adamı ve sektör temsilcisinin yoğun katılımı ile Ramada Plaza By Wyndham Otelde düzenleniyor.

28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek olan sempozyumun açılışkonuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasımyaptı.

Rektör Yasım “6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizi ayağa kaldırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Depremde hastanemiz hayati görevler üstlenerek inanılmaz başarılar gösterdi. Bu tarz bilimsel faaliyetlerle de şehrimizi bu anlamda ayağa kaldırmak enönemli hedeflerimizden birisi. Sempozyuma destek olanlara, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederim.” dedi.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hafize Öksüz ise yapmış olduğu konuşmada “Bugün burada siz değerli katılımcıların desteği ile çok verimli bir sempozyum gerçekleştiriliyor. Sizleri şehrimizde görmek ve burada sizleri ağırlamak bizler için çok anlamlı. Herkese katılımları için teşekkür ederim.” dedi.

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu ise Dernek hakkında bilgiler vererek “Dermatoloji ve Kozmetoloji alanında uzman kişilerin katılımı ile harika bir sempozyum düzenliyoruz. Başta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine değerli işbirlikleri olmak üzere bilim kurulumuza, konuşmacı ve oturum başkanı hocalarımıza, stant, uydu, workshop ve diğer sponsorlukları ile kongremize değer katan ilaç, kozmetik ve medikal firma temsilcilerine teşekkür ederiz.” dedi.

Prof. Dr. Perihan Öztürk ise, “Ülkemizin alanında uzman akademisyenleri ve sektör temsilcileri ile böylesi güzel bir sempozyumda beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Kahramanmaraş’ta sizleri ağırlamaktan ve sempozyumumuza katılımınızdan dolayı onur duyuyoruz.” dedi.

Ramada Plaza By Wyndham Otelde 28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında devam edecek olan 1. İnflamasyon & Rejuvenasyon Sempozyumunda “Saç Hastalıkları Tedavisinde Algoritmik Yaklaşım”, “Atopik Dermatit”, “Ürtiker Anjiödem”, “Zor Hastalıklar-Zor Tedaviler”, “Psoriasis” ve “Rejuvenasyon: Yüz, Boyun, Gıdı ve El Yaşınızı Ele Vermesin” ana konularının yanı sıra sözlü bildiri oturumları ve tartışmalı poster oturumlarında bilimsel sunumlar ve sektörel gelişmeler tartışılacak.