Kalça estetiği faciası! Brezilya kalçası istedi ölümden döndü...

Kabusu yaşayan kadın Brezilya kalçası için masasına yattığı ünlü doktordan şikayetçi oldu. Skandal son dakika haberine göre operasyon sonrasında talihsiz kadının vücudunda çökme ve kitleler meydana geldi. Ölümcül enfeksiyonlarla mücadele eden genç kadın 8 ameliyat oldu. İşte ayrıntılar

Bir özel hastanede görev yapan ünlü plastik cerraha kalça estetiği için kendini emanet eden genç kadın sonrasında kabusu yaşadı. 30 yaşındaki genç kadının estetik amaçlı geldiği hastane hayatının karardığı nokta oldu. Vücudu hem şekil bozuklukları hem de enfeksiyonlara teslim olan hasta 8 ameliyat geçirdi ancak halen sağlığına kavuşamadı!

BREZİLYA KALÇASI İÇİN GELDİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

İsviçre'de yaşayan 30 yaşındaki genç kadın, Brezilya kalçası yaptırmak için Türkiye'deki ünlü bir plastik cerrah ile anlaştı. Özel bir hastanede ameliyat olan genç kadının dikişleri patladı ve vücuda enjekte edilen suni yağlar, iğne deliklerinden çıkmaya başladı. İsviçre'de tedavi olan mağdur kadının vücudunda nekrozlar(kitler) oluştuğu ve kaptığı enfeksiyonlar nedeniyle ölümden döndüğü ve 8 kez ameliyat edilmesine rağmen vücut sağlığının ciddi şekilde bozulduğu belirlendi.

sviçre'de yaşayan 30 yaşındaki Gamze A., geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye geldi. Brezilya kalçası yaptırmak isteyen genç kadın iddiaya göre ünlü plastik cerrahı Fatih Dağdelen ile anlaştı.

Son dakika haberi Genç kadının özel hastanede kalça estetiği yaptırdıktan sonra hayatı karardı!

Özel bir hastanede kalçasına enjekte edilen yağlar sonrası istediği görünüme elde edilen genç kadın taburcu oldu. Fakat yine iddiaya göre, bir müddet sonra genç kadının dikişlerinden yağlar akmaya ve dik duran sahte kalça aşağıya doğru çökmeye başladı.

"HOCAM DİKİŞLERDEN YAĞ AKIYOR" DEDİĞİNDE…

SABAH'ın ulaştığı son dakika haberinin her bir detayı skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İşleri nedeniyle İsviçre'ye geri dönmek zorunda kalan genç kadın ünlü cerraha durumu anlattığında ise doktorun önemli bir durum olmadığını, 'Türkiye'ye döndüğünde bakarız' gibi sözleriyle karşı karşıya kaldı.

GENÇ KADINA SON DAKİKA ŞOKU: KİTLELER OLUŞMAYA BAŞLADI, ÖLÜMÜN EŞİĞİNE GELDİ

İsviçre'de tedavi olan genç kadının yağ hücrelerinin altında (nekrozlar) kitleler oluşmaya başladığını bu nekrozların iltihaplandığını ve yasaklı madde olan Aqualift isimli dolgu malzemesinin vücuduna yerleştirilmiş olduğunu öğrendi. Genç kadın, ölümden döndü.

SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İSTEDİ YENİDEN PARA İSTEDİLER!

Türkiye'ye geri dönüp yeniden hastaneye gittiğinde ise kendisinden para talep eden doktorların sağlığıyla ilgilenmemesi karşısında ikinci kez ücreti yatırıp, sağlığına kavuşmak ümidiyle ameliyat masasına yattı. Fakat bu ameliyat sonrası da genç kadına enjekte eden yağlar deliklerden akmaya ve dikişleri patlamaya devam etti.

Doktor Dağdelen suçu bu kez de düzeltemedikleri kadının vücuduna attı ve 'Senin cilt kaliten kötü. Bizim hatamız değil' diyerek genç kadını yeniden taburcu etti.

PANTOLON GİYEMİYOR, OTURAMIYOR VE HAREKET EDEMİYOR!

Sağlığının tehlike altında olduğunu ileri süren Gamze A.'nın vücudundaki yağlar, aylarca akmaya ve koku yapmaya devam etti. Hayatı alt üst olan genç kadın, pantolon giyemez, oturmaz ve hareket edemez hale geldi. Hastanenin diğer doktorları tarafından 8 kez ameliyat edilen Gamze A.'nın vücudu deforme olup, ciddi ölüm tehlikesi taşımaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine mağdur kadın aldığı son dakika kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kalçasına enjekte edilen dolguların patladığını, yıllar geçmesine rağmen düzelmediğini, yürüyemez durumda olduğunu beyan etti. Gamze A., ameliyatı gerçekleştiren ünlü doktorun cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.