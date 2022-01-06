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Karantina süresi değişti

Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarındaki artış gündemiyle toplandı.

Karantina süresi değişti

Karantina süresi değişti

Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarındaki artış gündemiyle toplandı.

06 Ocak 2022 Perşembe 10:39
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Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Açıklamaya göre pozitif karantina süresi 7 güne indirildi.

7 gün sonunda semptom göstermeyen ya da testi negatif çıkan kişilerin, karantinası sona erecek. Ayrıca 3 ay içinde hatırlatma aşısı olan temaslı kişiler karantinaya alınmayacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı.

Günlük vaka sayısı 3 haftada 3 kata yakın arttı. Bilim Kurulu üyeleri bugün toplantıda, omicron varyantının yayılımını, o yayılımın engellenmesi için atılacak adımları konuştu. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklamasında, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirtlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonuvu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca son 3 ay içinde aşı olan temaslı kişilere karantina olmayacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

1.Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır.

KARANTİNA SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

2. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK"

3. Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

4. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır.

5. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;
A) Kalabalık toplantılar
B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar
C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları
D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.
Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır.

6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir.

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Koronavirüs Bilim KuruluVaka Sayılarındaki Artış Gündemiyle Toplandı.
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