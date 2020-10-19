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KBB uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik Sanko’da

Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosuna katıldı.

KBB uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik Sanko’da

KBB uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik Sanko’da

Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosuna katıldı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 15:19
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Doç. Dr. Mustafa Çelik, 1976 yılında Gaziantep’te doğdu. 1993’te Şahinbey 19 Mayıs Lisesi’nden, 1999 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Kilis’te pratisyen hekim olarak meslek hayatına başlayan Doç. Dr. Mustafa Çelik, 2000-2001 yıllarında vatani görevini yaptı. 2003 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalında başladığı uzmanlık eğitimini 2008’de tamamladı.

Doç. Dr. Çelik, 2008-2017 yılları arasında çeşitli devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarında KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı olarak çalıştı. 2017 yılında yardımcı doçent doktor olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalına atandı.

Doç. Dr. Çelik, Dr. Öğr. Üyesi İlyas Dişikırık ve Dr. Öğr. Üyesi Koray Tümüklü’nün görev yaptığı SANKO Üniversitesi Hastanesi KBB Hastalıkları Bölümü’nde hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Çelik, birçok yerli yabancı dergide hakemlik yapmakta, çalışmaları ulusal ve uluslararası literatürde taranmaktadır.

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KBB POLİKLİNİĞİ

Hasta değerlendirilmesi en son görüntüleme teknikleri ile rahat, doğru, kısa ve güvenilir biçimde gerçekleştirilerek muayene teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Poliklinikte endoskopik olarak burun, sinüs ve larenks muayenesi, mikroskop altında dış kulak yolu ve kulak zarı muayenesi yapılmaktadır. Ayrıca koklear implant (biyonik kulak), baş boyun tümörleri, tükrük bezi cerrahisi, tiroit cerrahisi, rinoplasti (burun estetiği), burun septoplasti (deviasyon), türbinektomi (parsiyel, total), polipektomi (endoskopik), sinüs; FESS (fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi), boğaz; adenoidektomi (geniz eti), ventilasyon tüpü, tonsillektomi, horlama ameliyatı (uppp), larenks (gırtlak); selim tümörler (nodül, polip), kronik orta kulak iltihabı cerrahisi (timpanoplasti, mastoidektomi), gerçekleştirilmektedir.

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Son Güncelleme: 19.10.2020 16:11
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KBB Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çelik Sanko’da
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