Korkutan açıklama, şu an kullanılan aşılar etkisiz!

Kuzey Amerika'da ilk vakanın görülmesinden bir gün sonra konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Amerika için kapanmanın "şimdilik" masada olmadığını kaydetti. Ancak Amerikan Başkanı, kısıtlamaların, insanların aşı olmasına ve maske takmasına bağlı olduğunu da ekledi.

Ameria'da toplumun yalnızca yüzde 59'u tam olarak aşılanmış durumda. Yüzde 70'i yalnızca bir kez aşılandı. Ölü sayısı ise 782 bine yaklaştı. ABD, sekiz Afrika ülkesine seyahat yasağı getiren ülkeler arasında bulunuyor. ABD'nin kuzeyindeki Kanada'da şu ana kadar, Omicron varyantı taşıyan üç kişi tespit edilmiş durumda. Biden yaptığı basın toplantısında, aşı firmalarının, gerek duyulması halinde devreye sokulacak yeni aşı planlamaları yaptığını da söyledi. Seyahat kısıtlamalarını savunan Biden, bu şekilde çalışma yapılabilmesi için zaman kazanıldığını da savundu.

OKULLARIN KAPATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron'un küresel çapta büyük risk oluşturduğu uyarısında bulunuyor. WHO'ya göre şu ana kadar dünyada Omicron varyantına yakalanıp hayatını kaybeden bir Covid hastası olmadı.

Biden her ne kadar kısıtlama henüz yok dese de, ABD içinde konu tartışılıyor. Florida Valisi Ron DeSantis, yönettiği eyalette kapanmaya izin vermeyeceğini söyledi.

2024 Başkanlık seçimleri içinde adı geçen Cumhuriyetçi vali, "İşlerinize zarar vermelerine, okullarınızı kapatmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

DeSantis, "Deliliğin tanımında, aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek var" dedi.

MODERNA OMİCRON'A KARŞI DAHA AZ ETKİLİ

Pfizer ve BioNTech gibi mRNA bazlı aşı üreticisi Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, İngiliz Financial Times’a konuştu.

Şirketin merkezi Massachusetts’te açıklamalarda bulunan Bancel, “Omicron varyantında çok fazla mutasyon olduğu için şu an kullanılan aşıların gelecek yıl modifiye edilmesi gerekebilir. Şu an kullanılan aşıların yeni varyantın Delta varyantıyla aynı seviyede koruma sağladığını söylemek güç” dedi.

“BİLİM İNSANLARI ‘İYİ OLMAYACAK’ DİYOR”

Moderna CEO'su Stephane Bancel, “Burada önemli bir düşüş var. Fakat bunun ne kadar olacağını bilemiyoruz çünkü verileri görmemiz gerek. Fakat konuştuğum bütün bilim insanları, ‘Bu iyi olmayacak’ yorumunu yaptı” dedi. Bancel, Omicron varyantındaki 32 ile 50 mutasyonun bilim insanları arasında endişe yarattığını söyledi. Bancel, “Birçok uzman ve bilim insanı çok sayıda mutasyon geçirmiş bir varyantın bir ya da iki yıl içinde çıkmayacağını öngürüyordu” yorumunu yaptı.

Önceki gün Pfizer’ın direktörü Scott Gottlieb, CNBC’de, “Üç doz aşı ile yeterli güvenliği sağlayabilme güvenimiz var. Üç doz aşı olanların bu varyanta karşı görece iyi koruma elde edeceğini düşünüyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucuları arasında yer aldığı BioNTech de 100 gün içinde aşının kullanıma hazır hale geleceğini duyurmuştu.

Bancel, araştırma verilerinin gelmesinden sonra aşıların ne kadar etkili olup olmadığının da görüleceğini dile getirdi. Bancel, “Bir milyar doz aşıyı ne Moderna ne de Pfizer gelecek hafta hazırlayabilir. Bunu doğru çıkaran bir matematik hesaplaması yok. Fakat gelecek yaz bir milyar doz aşı üretebiliriz” yorumunu yaptı.

OMİCRON VARYANTI KÖTÜ SENARYO MU YANLIŞ ALARM MI?

Koronavirüsün yeni varyantı ‘omicron’un küresel ekonomik büyümeye olası etkilerini inceleyen yatırım bankası Goldman Sachs, olumlu, olumsuz, çok olumsuz ve yanlış alarm başlıklı 4 ayrı senaryo yazdı.

1 .OLUMSUZ SENARYO

“Omicron, bir önceki varyant olan deltadan daha hızlı bulaşıyorsa küresel ekonominin 2022 yılı ilk çeyrek büyümesi Goldman’ın mevcut tahmininin 2.5 puan altına, yani yüzde 2’ye düşebilir. Ancak küresel ekonomi yine de 2022’nin tamamında yüzde 4.2, yani Goldman’ın mevcut tahmininin 0.4 puan altında büyüyebilir. Enflasyon etkisi ise belirsiz.

2. ÇOK OLUMSUZ SENARYO

Hem hastalığın şiddeti, hem de hastaneye yatışlar deltadan önemli ölçüde kötüyse küresel ekonomik büyüme daha ciddi bir darbe alabilir. Enflasyon etkisi ise yine belirsiz.

3. YANLIŞ ALARM SENARYOSU

Omicron deltadan daha yavaş yayılabilir ve küresel büyüme ile enflasyon üzerinde önemli bir etki yaratmayabilir.

4. OLUMLU SENARYO

Omicron deltadan biraz daha bulaşıcı olup yine de çok daha az hasta ediyorsa, bu spekülatif “normalleşme” senaryosunda, hastalıkta net bir azalma, küresel büyümeyi Goldman’ın tahmininden yukarı taşıyabilir. Bu durumda talebin yeniden dengelenmesi ve mal ile işgücü arzındaki toparlanmanın hızlanmasıyla enflasyon daha düşük çıkabilir.”

TAHMİNLER DEĞİŞMEDİ

4 senaryoyu yazan Jan Hatzius liderliğindeki Goldman ekonomistleri hazırladıkları araştırma notunda ‘yanlış alarm’ ihtimalini de göz önüne alarak, senaryo olasılıkları biraz daha netleşene kadar büyüme, enflasyon ve para politikası tahminlerinde değişiklik yapmadıklarını kaydetti.