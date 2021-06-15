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Koronavirüs aşısında 3. Doz mu geliyor?

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama sürecine hız kazandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 750 bin aşı yapıldığını açıkladı. Koca'nın dün akşam yaptığı açıklamayla tüm SGK'lılara aşı müjdesi verildi.

Koronavirüs aşısında 3. Doz mu geliyor?

Koronavirüs aşısında 3. Doz mu geliyor?

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama sürecine hız kazandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 750 bin aşı yapıldığını açıkladı. Koca'nın dün akşam yaptığı açıklamayla tüm SGK'lılara aşı müjdesi verildi.

15 Haziran 2021 Salı 12:20
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Pandemi konusunda yaz çalışmalarında birden fazla başlık bulunuyor. Hedef hem 14 Ocak'ta başlayan aşılamanın başarılı şekilde sürmesi, hem de aşı duyarsızlığı ve karşıtlığıyla mücadele.

Diğer taraftan hatırlatma dozu olarak tanımlanan üçüncü doz aşılar için planlama yapılıyor. Çalışmalar, gelişmelere göre seçenekli olarak devreye sokulacak.

ANTİKOR DENEYİ
Buna göre, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu için hangi aşıyla yoluna devam edeceğine ilişkin karar verecek. BioNTech, Sinovac veya yerli aşı seçenekleri değerlendirilecek. Önce farklı aşılarla hatırlatma dozu denemesi yapılacak. Sonra antikor ölçülecek, eğer antikor beklenen düzeyde oluşur ve korunursa, hatırlatma dozunda ne kullanılacağı belli olacak. Sağlık Bakanlığı bu süreçte, toplumun geneli hakkında fikir veren bir antikor çalışması yapacak.

Rastgele örnekler alınarak, yaklaşık bir bağışıklık haritası çıkartılabileceği belirtiliyor. Çıkacak sonuca göre, hatırlatma dozlarının 6 ay olarak bilinen süreleri de değişebilecek. Hürriyet'te yer alan habere göre, 2022, yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılacağı bir yıl olacak.

SEYYAR AŞI
Diğer taraftan, aşı karşıtlığı ve aşı duyarsızlığı da tartışılıyor. Yaş gruplarına ilişkin aşı takviminin tamamlanmasının ardından, yüzde 70 toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığına bakılarak, farklı öneriler gündeme gelebilecek. Ağustos ayındaki tabloyu daha net gördükten sonra seyyar aşı çalışmaları yapılabileceği belirtiliyor.

Özellikle aşı duyarsızlığı olanlar için yayla, tarla, ova, seracılık yapılan bölgeler, sayfiyeler, hatta büyük şehirlerin meydanlarına seyyar aşı stantları kurulabileceği öne sürülüyor.

SGK'LI İŞÇİ VE MEMUR AŞILANACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurlara bugünden itibaren aşı randevu kaydı açılacağını duyurdu. Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından "İşçi ve memurların tamamı için yarın büyük bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" mesajını paylaştı. SGK'lı tüm çalışanlar bugünden itibaren randevularını alarak aşı olacak.

REKOR DOZLA HEDEFİ AŞTIK 842.494
Bakan Koca, dün sabah saatlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında en yüksek günlük doza ulaşıldığını Twitter'dan "Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750 bin doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!" mesajıyla paylaşmıştı.

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Koronavirüs Aşısında 3. Doz Mu Geliyor?
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