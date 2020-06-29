Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN KAHRAMANMARAŞ VALİSİ OLARAK GÖREVİNE BAŞLADI
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN...
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI ÇİFTÇİ KALMASIN”
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI...
Yeni normal hayat
Yeni normal hayat

Koronavirüs ilacının fiyatı açıklandı

ABD'de Gilead adlı ilaç şirketi tarafından üretilen ve corona virüsü vakalarında "acil durumlarda kullanım izni" alan remdesivir'in bir kür tedavi için fiyatı 2 bin 340 dolar (16 bin TL) olarak açıkladı. Bu fiyatın ABD dışındaki gelişmiş ülkeler için belirlendiği, ABD fiyatının 3 bin 120 dolar (21 bin 375 TL) olacağı belirtildi. İlacın etkinliğine dair araştırma ve tartışmalar devam ediyor.

Koronavirüs ilacının fiyatı açıklandı

Koronavirüs ilacının fiyatı açıklandı

ABD'de Gilead adlı ilaç şirketi tarafından üretilen ve corona virüsü vakalarında "acil durumlarda kullanım izni" alan remdesivir'in bir kür tedavi için fiyatı 2 bin 340 dolar (16 bin TL) olarak açıkladı. Bu fiyatın ABD dışındaki gelişmiş ülkeler için belirlendiği, ABD fiyatının 3 bin 120 dolar (21 bin 375 TL) olacağı belirtildi. İlacın etkinliğine dair araştırma ve tartışmalar devam ediyor.

29 Haziran 2020 Pazartesi 16:40

ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences, corona virüsü tedavisi için “acil durumlarda kullanım izni” alan “remdesivir” adlı ilacın fiyatını gelişmiş ülkeler için bir kürlük tedavide 2 bin 340 dolar (16 bin TL) olarak açıkladı.

Market Watch’un haberine göre, ilacın ABD’de bir kürlük tedavi için fiyatı 3 bin 120 dolar (21 bin 375 TL) olacak.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

İlaç henüz ABD Gıda ve İlaç İdaresi’den (FDA) henüz sadece “acil durumlar” için onay alan ilacın, corona virüsü hastalarının hastanede yatma süresini kısalttığını öne süren araştırmalar yayımlanmıştı. İlacın ne kadar etkili olduğuna dair araştırmalar ve tartışmalar devam ediyor.

İlaç ABD dışında Japonya ve Güney Kore’de acil durumlar için kullanım izni almıştı.

Şirket, damar yoluyla enjekte edilen Remdesivir'in ağustos ayında soluma yoluyla kullanılan versiyonunu insanlar üzerinde deneylerine başlamayı planladığını açıklamıştı.

Gilead’in ABD borsalarında işlem gören hisselerinin değeri, yıl başından bu yana yüzde 15 arttı.

(kaynak: sözcü.com)

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsIlaçFiyatABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zorunluluğa Uymayanlara 900 Lira Ceza Kesilecek
Zorunluluğa Uymayanlara 900 Lira Ceza Kesilecek
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Yiğitler Mahallesi dezenfekte edildi
Yiğitler Mahallesi dezenfekte edildi
Türkiye’den büyük başarı! Koronavirüse karşı yerli ve milli ilacımızı ürettik
Türkiye’den büyük başarı! Koronavirüse karşı yerli ve milli ilacımızı ürettik

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber