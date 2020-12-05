Öksürüğü olanlar bu habere dikkat!

Bu öksürük, beraberinde göğüs ağrısı da getirebiliyor. İşte, Prof. Dr. Mocan’ın koronavirüs belirtisi kuru öksürükle ilgili yaptığı çarpıcı değerlendirmeler.

Koronavirüs hastaları, son dönemlerde hastalığı yalnızca eklem ağrısı ve hafif ateş ile atlatırken, kronik hastalığı bulunanlarda ve ileri yaş vatandaşlarda hastalık daha ağır seyrediyor. Temel belirtiler arasında yer alan kuru öksürük birçok hastada görülebiliyor. Prof. Dr. Ziya Mocan, corona virüs belirtileri ve kuru öksürüğün seyri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan'ın açıklamaları:

"Öksürük koronavirüste kuru şekilde olur. İlk başta ve sonunda böyle seyreder. Ama gripte öyle olmaz biraz kuru başlayabilir ancak daha sonra balgamlı şekilde devam eder.

Koronavirüs öksürük belirtisi giderek artar ve devamlı olmaya başlar durduramazsınız ve nefes darlığı oluşabilir. Öksürürken göğüs ağrısı oluşabilir. Gözyaşı ve yüzde kızarıklık genel olarak gripte mevcuttur. Hem burun akıntısı hem öksürük varsa bu gribal enfeksiyondur böyle düşünebilirsiniz.

Baş ağrısı genelde gripte vardır vücut ağrısı genellikle Kovid-19'da görünebiliyor. Örneğin ishal ile birlikte ishaliniz varsa koronavirüs olma ihtimaliniz daha yüksek olabilir. Orta kulak ağrıları varsa gribe daha yakındır.

Bu süreçte bol olarak sıvı almalıyız. Biliyoruz ki koronavirüs üst solunum yollarına yerleşiyor daha sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. Onun aşağı inmesini durdurabilirsek vücuda yayılmasına engel olabiliriz."