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Öksürüğü olanlar bu habere dikkat!

İç Hastalıklar Uzmanı Profesör Doktor Ziya Mocan’da koronavirüs belirtileri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Nefes darlığı ve ateşin yanında en yaygın KOVİD-19 belirtisi olarak karşımıza çıkan öksürük, ince bir detay ile diğer diğer hastalıkların öksürüğünden ayrılıyor.

Öksürüğü olanlar bu habere dikkat!

Öksürüğü olanlar bu habere dikkat!

İç Hastalıklar Uzmanı Profesör Doktor Ziya Mocan’da koronavirüs belirtileri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Nefes darlığı ve ateşin yanında en yaygın KOVİD-19 belirtisi olarak karşımıza çıkan öksürük, ince bir detay ile diğer diğer hastalıkların öksürüğünden ayrılıyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 11:26
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Bu öksürük, beraberinde göğüs ağrısı da getirebiliyor. İşte, Prof. Dr. Mocan’ın koronavirüs belirtisi kuru öksürükle ilgili yaptığı çarpıcı değerlendirmeler.

Koronavirüs hastaları, son dönemlerde hastalığı yalnızca eklem ağrısı ve hafif ateş ile atlatırken, kronik hastalığı bulunanlarda ve ileri yaş vatandaşlarda hastalık daha ağır seyrediyor. Temel belirtiler arasında yer alan kuru öksürük birçok hastada görülebiliyor. Prof. Dr. Ziya Mocan, corona virüs belirtileri ve kuru öksürüğün seyri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan'ın açıklamaları:

"Öksürük koronavirüste kuru şekilde olur. İlk başta ve sonunda böyle seyreder. Ama gripte öyle olmaz biraz kuru başlayabilir ancak daha sonra balgamlı şekilde devam eder.

Koronavirüs öksürük belirtisi giderek artar ve devamlı olmaya başlar durduramazsınız ve nefes darlığı oluşabilir. Öksürürken göğüs ağrısı oluşabilir. Gözyaşı ve yüzde kızarıklık genel olarak gripte mevcuttur. Hem burun akıntısı hem öksürük varsa bu gribal enfeksiyondur böyle düşünebilirsiniz.

Baş ağrısı genelde gripte vardır vücut ağrısı genellikle Kovid-19'da görünebiliyor. Örneğin ishal ile birlikte ishaliniz varsa koronavirüs olma ihtimaliniz daha yüksek olabilir. Orta kulak ağrıları varsa gribe daha yakındır.

Bu süreçte bol olarak sıvı almalıyız. Biliyoruz ki koronavirüs üst solunum yollarına yerleşiyor daha sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. Onun aşağı inmesini durdurabilirsek vücuda yayılmasına engel olabiliriz."

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