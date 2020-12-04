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Pfizer Ve Biontech’in Aşısından Kötü Haber: Üretim Yarıya Düştü

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in corona virüsü aşısından moral bozan bir haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldü.

Pfizer Ve Biontech’in Aşısından Kötü Haber: Üretim Yarıya Düştü

Pfizer Ve Biontech’in Aşısından Kötü Haber: Üretim Yarıya Düştü

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in corona virüsü aşısından moral bozan bir haber geldi. Aşının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle, bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldü.

04 Aralık 2020 Cuma 12:42
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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers’ın verilerine göre vaka sayıları 65 milyonu, ölü sayısı 1.5 milyonu geçti. Salgını bitirmek için geliştirilen aşılardan ise birbiri ardına önemli haberler geliyor.

Sonradan yaptığı atılımla Astrazeneca’nın çalışmasının önüne geçen Pfizer-BioNTech’in aşısıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) kullanım onayı için başvurulurken, EMA onay için en erken tarihin 29 Aralık olduğunu işaret etmişti.

ngiltere’nin herkesten önce onay verdiği ve ilk dozların yola çıktığı aşının yıl sonu üretim hedefi değişti. Pfizer’dan daha önce yapılan açıklamada, 2020’nin sonuna dek 100 milyon doz üretilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Ancak üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu rakam 50 milyon doza düşürüldü.

‘GEÇ KALDIK ZAMAN TÜKENDİ’

Wall Street Journal’a konuşan ve üretimde direkt olarak yer alan bir yetkili, “Geç kaldık. Aşının üretimindeki ilk grup hammaddeler istenen standartları karşılamada başarısız oldu. Bunu düzelttik ancak bu yıl için planlanan hedefleri tutturmak için zaman tükendi” dedi.

2021 HEDEFİ 1.3 MİLYAR DOZ

ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri, 2021 için koydukları toplam üretim hedeflerinin 1.3 milyar doz olduğunu duyurmuştu. İsmini vermeyen yetkili, bu hedefte herhangi bir sapma olmadığını söyledi.

Son Güncelleme: 04.12.2020 19:06
Anahtar Kelimeler:
Pfizer Ve Biontech’in Aşısından Kötü Haber: Üretim Yarıya Düştü
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