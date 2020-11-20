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Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu!

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa Birliği'nde yaklaşık 280 liraya denk geliyor.

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu!

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa Birliği'nde yaklaşık 280 liraya denk geliyor.

20 Kasım 2020 Cuma 12:40
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Avrupa Birliği(AB) ve birlikte aşı geliştiren ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri arasında tedarik anlaşması imzalandı.

AB, 300 milyon doz aşı karşılığında 4,65 milyar dolara anlaştı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı duyurulan aşının tek dozu başına 15, 5 euro (Yaklaşık 140 Türk lirası) ödeyecek. Aşı iki doz halinde uygulandığından, maliyeti 31 euro (yaklaşık 280) Türk lirasına denk geliyor.

YÜZDE 95'TEN FAZLA KORUMA
Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı ortaya çıktı. Uğur Şahin Reuters'a yaptığı son dakika açıklamalarda aşının dağıtım tarihiyle ilgili açıklama yaparak heyecanı bir daha yükseltti.

DÜNYAYA YENİ YIL HEDİYESİ
Uğur Şahin, Reuters'a verdiği demeçte %95 etkili olduğu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığı belli olan Kovid-19 aşısının onayının, her şey yolunda giderse Aralık ayının ortasında alınacağını ve dağıtıma da yılbaşından önce başlanacağını duyurdu.

Uğur Şahin bunu 'Aşımız dünyaya yeni yıl hediyesi olacak' sözleriyle duyururken Pfizer bu yıl bitmeden 25 milyon kişiye yetecek 50 milyon doz aşı üreteceklerini, 2021 yılında ise bu sayıyı 1 milyar 300 milyona çıkaracaklarını açıkladı.

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