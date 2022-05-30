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Polonya’lı hasta Kahramanmaraş’ta tedavi edildi!

Polonya'da 10 yıldır bağırsak paraziti ile mücadele eden 38 yaşındaki hasta, Kahramanmaraş'taki operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Polonya’lı hasta Kahramanmaraş’ta tedavi edildi!

Polonya’lı hasta Kahramanmaraş’ta tedavi edildi!

Polonya'da 10 yıldır bağırsak paraziti ile mücadele eden 38 yaşındaki hasta, Kahramanmaraş'taki operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:25
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Polonyalı Czerka Miroslaw Marcin, yaklaşık 10 yıl önce bulantı ve karın ağrısı başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Tedavi için ülkesindeki sağlık kuruluşlarına giden Marcin'e "Tenyazis" tanısı konuldu. Marcin ülkesinde tedavi olamayınca internette yaptığı araştırmalarda Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu'nun hastalıkla ilgili videolarına denk geldi. Doktorla iletişime geçen Marcin, ülkesinden Kahramanmaraş'a gelerek Necip Fazıl Şehir Hastanesine başvurdu.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ve Opr. Dr. Hakan Küpeli yönetiminde yapılan tetkik ve kontrollerde Marcin'de, "Tapeworm enfeksiyonu" (bağırsak paraziti) olduğu belirlendi.

Polonyalı Marcin, parazitin çıkarılmasına yönelik radyolojik görüntüleme desteğiyle endoskopik işlem gerçekleştirilerek yaşadığı rahatsızlıklardan kurtuldu.

Yaklaşık 4 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Polonyalı genç, 2 ay sonra kontrolleri için Türkiye'ye dönmek üzere ülkesine gönderildi.

Doç. Dr. Muhammedoğlu, AA muhabirine, Marcin'in kendisine internetten ulaştığını, hem ülkesinde hem de Avrupa'daki başka ülkelerde hastalığına çözüm bulamadığını, kendilerinden de tedavi talebinde bulunduğunu anlattı.

Hastanın 10 yıldan bu yana çeşitli şikayetlerinin olduğunu, rahatsızlıklarının son yıllarda da arttığını dile getiren Muhammedoğlu, bağırsak paraziti tedavisinin dünyada sayılı merkezlerde yapıldığını, Necip Fazıl Şehir Hastanesinin de bu merkezlerden biri olduğunu belirtti.

Muhammedoğlu, hastalık hakkında bilgi vererek, "Tenya, insan dışkılarıyla kirlenmiş topraklara veya yüzeylere maruz kalarak larva yumurtalarını yutmayla bulaşıyor. Bu parazit türlerinden hiçbiri ölümcül değildir fakat karın ağrısı, ishal, halsizlik ve mide bulantısı gibi sağlık ve mutluluğunu etkileyen tatsız yan etkilere sahiptir." dedi.

Hastanın vücudundaki parazitlerin radyolojik görüntüleme desteğiyle endoskopik işlemle temizlendiğini dile getiren Muhammedoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hastalığın tedavisi çok zor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden hastalar bize ulaşıyor ve tedavi için hastanemize geliyor. Avrupa'dan, Rusya'dan Orta Asya'dan Ortadoğu'dan gelen hastalarımız var. gerekli işlemleri yaptık şu an sağlık durumu iyi. Necip Fazıl Şehir Hastanesine sağlanan imkanlarla ileri endoskopi, endoskopik cerrahi işlemleri ile ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Devletin bize verdiği imkanlar çerçevesinde artık modern cerrahi, modern endoskopi ve en son gelişmiş ileri endoskopi işlemlerini yapmaktayız. İmkanlarımız var, imkanlarımızı devletimiz bize sağladı."

Czerka Miroslaw Marcin de yıllardır ciddi anlamda sağlık sorunu yaşadığını, ülkesinde tedavi gördüğünü ancak bir sonuç alamadığını anlattı.

Tenyazis hastalığından dolayı bağışıklıkla ilgili ciddi sorunlarının olduğunu dile getiren Marcin, "Polonya'daki doktorlar bana yardımcı olamadılar dolayısıyla her yere başvurmak zorunda kaldım. Bir YouTube kanalında Türk bir doktorun konuyu açıkladığı bir video buldum. Kendisiyle iletişime geçip Türkiye'ye geldim." ifadelerini kullandı.

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Polonya’lı Hasta Kahramanmaraş’ta Tedavi Edildi!
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