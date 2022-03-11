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Prof. Dr. Özdemir Uyardı: ‘Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir’

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, glokomun (göz tansiyonu Hastalığı) tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Özdemir Uyardı: ‘Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir’

Prof. Dr. Özdemir Uyardı: ‘Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir’

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, glokomun (göz tansiyonu Hastalığı) tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabileceğini söyledi.

11 Mart 2022 Cuma 14:41
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“12 Mart Dünya Glokom Günü” kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Gökhan Özdemir, nüfusun yaşlanması neticesinde glokomun yaygınlığının giderek arttığını söyledi.

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen Glokom-Göz Tansiyonu Hastalığının görme sinirini tahrip ederek kalıcı görme kaybına yol açan bir hastalık olduğunu ifade eden Özdemir, “Bu hastalık her yaş grubunu etkilemekle birlikte, özellikle 40 yaşın üstündeki bireylerde daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Glokom, ülkemizde ve dünyada yaygın görme kaybı nedenlerinin başında gelmektedir” dedi.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir şu açıklamaları yaptı: “Göz içi basıncının normal fizyolojik sınırları 10-21 mm Hg arasında değişir. Göz içi basıncı bu sınırın üstüne çıktığında görme siniri üzerinde tahribat oluşturur. Görme siniri (Optik sinir) gözdeki tüm veriyi beyine iletmekten sorumlu olduğundan dolayı, bu sinirdeki tahribat doğrudan görme kaybına sebep olur. Sinsi bir hastalık olan glokom genelde ağrı, batma, kızarma ve kaşıntı gibi şikâyetlere yol açmaz. Bu da hastalığın ileri evrelere kadar saptanamamasına sebep olur.”

“40 Yaş Üzerindekilerde Daha Sık Görülüyor”

Prof. Dr. Gökhan Özdemir, glokomun tedavi seçenekleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Göz doktorlarının göz tansiyonu hastalığının farkına varıp tedaviyi düzenlemeleri önemlidir. Bu açıdan özellikle 40 yaşın üstündeki bireylerde yılda bir göz tansiyonunu ölçtürmek gereklidir. Tanının konamadığı şüpheli durumlarda optik sinirin ayrıntılı muayenesi ve Bilgisayarlı Görme Alanı testi gerekli olabilir. Göz tansiyonu rahatsızlığı üzerinde durulması gereken bir hastalık olup, ihmal edilmemelidir. Glokomda görme kayıplarını geri döndürmek mümkün olmamakla birlikte, uygun tedavi ile hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Glokom ciddi bir toplum sağlığı problemidir ama tedavisi mümkün bir hastalıktır. Bu açıdan, toplumdaki bireylerin bilinçlenmesi ve göz doktoruna gittiklerinde göz tansiyonu ölçümünü hatırlatmaları yerinde olacaktır.”

“Doktorun verdiği ilaçlar devamlı kullanılmalıdır”

“Göz tansiyonu hastalığının tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmakta, ilaçlar yetersiz kaldığında ise cerrahi tedaviye başvurulmaktadır. Göz doktorunun bu amaçla verdiği ilaçlar devamlı olarak kullanılmalı ve belli bir süre sonra kesilmemelidir. İlaçların hastanın kendisi tarafından kesilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durum olup, bu konuda bireylerin farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Glokom hastalığı hakkında toplumsal bilincinin artırılması amacıyla her yıl 12 Mart günü Dünya Glokom Günü olarak kullanılmaktadır. Bu yöndeki etkinlikler, bu hastalıkla mücadeledeki en önemli unsurlardan birisidir. Halk arasında "Göz Tansiyonu" ya da "Karasu Hastalığı" olarak bilinen glokom, göz içi basıncının sıklıkla yükselmesi nedeniyle görme sinirinin zarar görmesidir. Buna bağlı olarak kişinin görme alanı yavaş yavaş daralır. Kendini hastalığın en son aşamalarında fark ettiren sinsi bir hastalık olan glokom, geç tanı konulduğunda görme sinirinde onarılması mümkün olmayan ciddi tahribatlar oluşturabilmektedir.”

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Prof. Dr. Özdemir Uyardı: ‘Göz Tansiyonu Körlüğe Neden Olabilir’
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