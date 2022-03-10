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Prof. Dr. Özkan Güngör’den ‘Dünya böbrek günü" açıklaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özkan Güngör, Mart ayının ikinci haftası kutlanan Dünya Böbrek Günü nedeniyle bir bilgilendirmede bulundu.

Prof. Dr. Özkan Güngör’den ‘Dünya böbrek günü" açıklaması

Prof. Dr. Özkan Güngör’den ‘Dünya böbrek günü" açıklaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özkan Güngör, Mart ayının ikinci haftası kutlanan Dünya Böbrek Günü nedeniyle bir bilgilendirmede bulundu.

10 Mart 2022 Perşembe 11:01
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‘Türkiye’de 70 Bin Kronik Böbrek Hastası Var’

Böbrek yetmezliğinin, dünyada ve Türkiye’de çok yaygın görülen bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken KSÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özkan Güngör, “Türk Nefroloji Derneği 2020 verilerine göre ülkemizde 70 bin diyaliz (hemodiyaliz + periton diyalizi) ve 20 bin böbrek nakli hastası bulunmaktadır. Ülkemizde kronik böbrek yetmezliği görülme oranının ise her 6-7 kişiden birinde olduğu düşünülmektedir. Yani diyaliz hastası olmaya aday kişi sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Kronik böbrek yetmezliği ilerleyici bir hastalıktır. İlerlemesine yol açan bazı engellenebilir faktörler bulunmaktadır. O yüzden bu hastaların mutlaka nefroloji uzmanı tarafından belirli aralıklarla kontrolü yapılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Böbrek yetmezliğinin hipertansiyona, hipertansiyon da böbrek yetmezliğine sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan Güngör, dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde özetledi:

“Kronik böbrek yetmezliğinin önemli nedenlerinden biri de gereksiz ve çok fazla miktarda ilaç kullanımıdır. Özellikle ağrı kesici ilaçlar ve gerekli olmadığı halde tecrübe ya da yakınlarının tavsiyesi üzerine antibiyotik kullanımı uzun dönemde böbrekleri hasara uğratabilir. Bu ilaçların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerekmektedir.”

Her sene Mart ayının ikinci perşembe gününün Dünya Böbrek Günü olarak kutlandığını hatırlatan Prof. Dr. Özkan Güngör, açıklamasında şu bilgilere de yer verdi:

“Kronik böbrek hastalığından korunmak için şunu bilmeliyiz ki böbreklerimizi sadece bir gün değil her gün düşünmeli ve korumaya çalışmalıyız. Sağlıklı böbreklere sahip olmak için; için yeterli miktarda su içmeli, gereksiz yere ve spor ilaç kullanmamalı, sağlıklı beslenmeli yapmalıyız. Kısacası sağlıklı böbrek sağlıklı hayat demektir.” şeklinde konuştu.

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Prof. Dr. Özkan Güngör’den ‘Dünya Böbrek Günü Açıklaması
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