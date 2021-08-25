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Risk haritasında sevindiren gelişme! Çok yüksek riskli tek bir ilimiz kaldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güzel haber geldi. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkte kalan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı. Risk haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa'daki aşılama oranı ise yüzde 53,1 seviyesinde.

Risk haritasında sevindiren gelişme! Çok yüksek riskli tek bir ilimiz kaldı

Risk haritasında sevindiren gelişme! Çok yüksek riskli tek bir ilimiz kaldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güzel haber geldi. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkte kalan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı. Risk haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa'daki aşılama oranı ise yüzde 53,1 seviyesinde.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı.

BAKAN KOCA, ''4 İYİ HABER!'' DİYEREK PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını açıkladı. Açıklamasının devamında Bakan Koca, ''4 İYİ HABER!'' diyerek şu ifadelere de yer verdi:

''Bursa ve Trabzon'dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin "çok yüksek risk" (kırmızı) seviyesini "yüksek risk" (turuncu) seviyesine, Adıyaman ise "yüksek risk" (turuncu) seviyesini "orta risk" (sarı) seviyesine indirdi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ TEK BİR İL KALDI: ŞANLIURFA

Haritadaki tek "kırmızı" ilin Şanlıurfa olduğunu bildiren Koca, "İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek." ifadesini kullandı. Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53,1 seviyesinde bulunuyor.

19 BİN 191 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ, 230 KİŞİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ağustos'ta açıklanan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nundaki verilere göre; 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 230 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 373 hasta taburcu olurken dün 293 bin 37 test yapıldı.

BİRİNCİ DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 75.16'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 75.16 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 57.47 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi.

İKİNCİ DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 35 MİLYON 672 BİN 814 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 46 milyon 649 bin 44 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 35 milyon 672 bin 814 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 7 milyon 929 bin 901 kişiye aşı yapıldı.

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