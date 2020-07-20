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Sağlık Bakanlığı korkutan rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı korkutan rakamları açıkladı

Sağlık Bakanlığı korkutan rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:40

Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu. Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 202 bin 10 oldu.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, vaka sayısı 219 bin 641, vefat sayısı 5 bin 491 olarak kayıtlara geçti.


Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 398, iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.

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