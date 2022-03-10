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Sağlık Bakanlığı’ndan Sanko Hastanesine teşekkür belgesi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne organ nakil merkezinin yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Teşekkür Belgesi sunuldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan Sanko Hastanesine teşekkür belgesi

Sağlık Bakanlığı’ndan Sanko Hastanesine teşekkür belgesi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne organ nakil merkezinin yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Teşekkür Belgesi sunuldu.

10 Mart 2022 Perşembe 11:14
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Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin adına takdim edilen belgede, “2021 yılında yapmış olduğunuz kadaverik donör organizasyonları ile organ nakli bekleyen hastalara umut olduğunuz için hastaneniz yönetimine, yoğun bakım personeline ve organ nakli koordinatörlerine teşekkür ederek, başarılarınızın devamını dilerim” ifadeleri yer aldı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, endokrinoloji, ortopedi ve travmatoloji gibi pek çok alanda referans merkezi konumunda olduklarını söyledi.

Dr. Kileci, “Başarılı çalışmaları için Organ Nakli Ekibimizi kutluyor, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet Tekin’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 10.03.2022 18:37
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