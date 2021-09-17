SANKO Üniversitesi Hastanesi Gaziantep’te İlki Gerçekleştirdi

Yaser Aljader, 2015 yılında amcasının oğlundan gerçekleştirilen ilk nakilde böbreğin taşlı olması dolayısıyla yaşanan olumsuzluklar üzerinde nakledilen böbreği kaybetmiş. Daha sonra eşinden nakledilen böbreğin fonksiyon testlerinde yetersiz olduğu saptanınca SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde üçüncü kez nakil operasyonu geçirdi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, üçüncü kez gerçekleştirilen böbrek nakli olması bakımından Gaziantep’te bir ilki gerçekleştirdiklerini, böbrek nakillerinde her zaman daha zor olan üçüncü nakillerin büyük bir tecrübe ve deneyim gerektirdiğini söyledi.

Doç. Dr. Yücel Yüksel, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi ve Hastanenin Nefroloji Uzmanı olan Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ile gerçekleştirdikleri başarılı takip ve tedavi sonucu Yaser Aljader’in (43), oğlu Muhammed Aljader’in (20) bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

ZOR HEMEN YAPILIR, İMKANSIZ ZAMAN ALIR

Yaser Aljader’in daha önce farklı şehirde iki kez böbrek nakli olduğunu ve nakledilen böbrekleri kaybettiğini anımsatan Doç. Dr. Yücel Yüksel, süreçle ilgili şöyle konuştu:

“Hastamız 2015 ve 2018 yıllarında iki defa böbrek nakli olmuş, ancak böbreklerini kaybetmiş. Üçüncü böbrek nakli olması gerekiyordu. Yaklaşık bir yıldır hemodiyalize giriyordu, nakil öncesi yapılan tetkiklerde daha önce böbrek nakli olmasından ve takılan böbreğin hala vücutta bulunmasından dolayı PRA pozitifliği (doku antikorları varlığı) vardı. Yaptığımız tetkiklerde PRA pozitifliğinden dolayı böbrek nakli yapılmaz durumdaydı.

Nefroloji hocamız Doç. Dr Mehtap Akdoğan ile önce 2018 yılında nakil yapılan böbreğin alınmasına (2015 yılında nakil yapılan böbrek daha önce alınmış) karar verdik. Nakledilen böbreğin çıkarılması ameliyatı, böbrek naklinden daha zordur, çünkü daha önceden ameliyat yapılan bölgenin ikinci ameliyatları her zaman ilk ameliyattan çok zor olur.

Nakil yapılan böbreği çıkardıktan sonra hastamızı beş seans plazmaferez (plazma temizleme) işlemine aldık. Plazmaferezler sonrası yapılan PRA testi negatif olması üzerine oğlundan böbreği laparoskopik (kapalı yöntemle) olarak çıkardık ve başarılı bir nakil gerçekleştirdik. Verici ameliyat sonrası üçüncü günde, alıcı hastamız ise yedinci günde taburcu oldu.”

BU GİBİ ZOR AMELİYATLARDA TECRÜBE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Böbreğe bacağa giden atardamar ve toplardamarlarla anastomoz yapıldığını anlatan Doç. Dr. Yüksel, “Böbreğin çıkarma ameliyatında en küçük bir hata hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilir. Bu gibi zor ameliyatlarda tecrübe çok önemlidir. Cerrahi ekibimiz bölgenin ve Türkiye’nin en deneyimli ekiplerinden (Sekiz yılda 3 bin 500 böbrek nakli) biridir” bilgisini paylaştı.

Üçüncü ve dördüncü böbrek nakillerinin daha zor olduğuna ve büyük bir tecrübe gerektirdiğine vurgu yapan Doç. Dr. Yüksel, söyle devam etti:

“Daha önceki nakle bağlı olarak böbreği takacağımız atardamar ve toplardamarın yeri değişmiştir. Oraları bulup ameliyata hazır hale getirmek zor bir süreçti. Ancak, daha önce deneyimimiz olduğu için herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

Hastanemizde bu hastamız gibi doku ve uyum sorunu olan hastalarımıza da gerekli tedaviler verilerek başarılı şekilde böbrek nakilleri yapılmaktadır. Böbreğin anastomoz yapılacağı damarları bulup onları anastomoza hazır hale getirmek çok büyük tecrübe ve deneyim gerektirir.

Bu tür ameliyatlar Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılıyor. SANKO Üniversitesi Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi Türkiye’nin sayılı merkezleri içindedir. Hastanemizde bir günde iki böbrek nakli rutin olarak yapılmaktadır.”

NAKİL SONRASI TAKİP İHMAL EDİLMEMELİ

Böbrek nakli sonrası hastaların tahlil ve tetkiklerini ihmal etmemelerini gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yüksel, “Nakil hastaları ilaçlarını mutlaka zamanında kullanmalı, doktorlarının söylediği kurallara kesinlikle uymalı. İlaçları çok dikkatli kullanmalılar. Hangi ülkede yapılırsa yapılsın, nakil hastalarının her zaman böbreklerini kaybetme ihtimali var. O nedenle nefroloji takiplerini asla ihmal etmesinler” ifadelerini kullandı.

Yaser Aljader ile oğlu Muhammed Aljader’in sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Doç. Dr. Yüksel, “Bize güvenip ameliyat olmaya karar verdiği için teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

DOÇ. DR. MEHTAP AKDOĞAN

SANKO Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Akdoğan da Yaser Aljader gibi ikinci veya üçüncü kez nakil ihtiyacı olan vakaların zorluğuna işaret ederek, “Hem nefrolojik hem de cerrahi açıdan zor bir vakaydı ama hastamızı tüm hastalıkları ve böbreğin sonraki takibi açısından detaylı değerlendirdik” dedi.

Organ naklinin başarıyla gerçekleştiğini ve hastanın böbrek fonksiyon testlerinden kreatin değerlerinin 0,8 civarında olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akdoğan, “Sonuçlar çok güzel. Hastamızın herhangi bir sorunu yok. Bağışçımız ve hastamız çok sağlıklı” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Bu türlü zorlu vakalarda tecrübenin yanı sıra, yakın ve detaylı hasta takibiyle iyi sonuçlar alınmasının mümkün olduğunu anlatan Doç. Dr. Akdoğan, “İyi bir sonuç için deneyim ve donanımlı hastane altyapısı lazım. Organ nakil merkezimizde bu işlemleri yapabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

Türkiye’de 19 yıldan beri yaşadığını ve ilk nakil işleminin 2015 yılında yapıldığını bildiren üç çocuk babası Yaser Aljader, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk nakil başka kentte 2015 yılında amcamın oğlunun bağışladığı böbrekle gerçekleştirildi. Fakat ilk kontrolde böbrekte taş olduğu anlaşıldı. ‘Birkaç tane taş var, altı ay sonra kırarız, sorun olmaz’ dediler. Altı ay sonra taş kırma işlemleri yaptılar ama üçüncü işlemden sonra enfeksiyon oluştuğu için böbreği kaybettim.

İkinci nakil ise eşimden yapıldı. O böbreği de kaybettim. Bu üçüncü nakil. İkinci nakilde kreatin 2’den aşağı inmedi. Hocaya sorduğumda böbreğin zayıf olduğunu söyledi. Şu an kreatin 0,8’i geçmiyor.”

Oğlundan aldığı böbrekle hayata yeniden tutunduğunu dile getiren ve oğlunun çok büyük ve anlamlı bir karar sonucu kendisine yeniden hayat verdiğine dikkat çeken Aljadar, kaydetti:

“Sağlığıma yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ve Doç. Dr. Yücel Yüksel hocalarıma ve SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin özverili çalışanlarına teşekkür ederim.”

BABAMIN ÇEKTİĞİ ACILARA DAYANAMIYORDUM

Babasının çektiği acılar karşısında daha fazla dayanamadığını ve böbreğini verme kararı aldığını bildiren 20 yaşındaki Muhammed Aljadar ise duygularını şöyle dile getirdi:

“Babamın çektiği acılara duyarsız kalamazdım. Babalar evlatları için büyük fedakarlıklara katlanıyor. Fedakarlık sırası bende dedim ve böbreğimi verdim. Babamın sağlığına kavuşması ve o zor günlerin geride kalması beni çok mutlu etti. Evlat olmanın gereğini getirdiğim için ayrıca mutlu oldum.”