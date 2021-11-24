Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 24...
Başkan Okay’dan öğretmenler günü mesajı
Başkan Okay’dan öğretmenler günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Öğretmenler Günü’nde Çiçekli Kutlama
Başkan Mahçiçek’ten Öğretmenler Günü’nde Çiçekli...
Aşk İle Yoldaş Sanatseverlerle Buluşacak
Aşk İle Yoldaş Sanatseverlerle Buluşacak
Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi
Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ Doyasıya Eğlendi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde eşine böbreğini bağışladı

Adıyaman’da yaşayan Hanım Akıncı, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi (TransplANTEPSANKO) tarafından gerçekleştirilen başarılı organ nakli ameliyatı ile eşi Hasan Akıncı’yla sadece hayatı değil, böbreğini de paylaştı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde eşine böbreğini bağışladı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde eşine böbreğini bağışladı

Adıyaman’da yaşayan Hanım Akıncı, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi (TransplANTEPSANKO) tarafından gerçekleştirilen başarılı organ nakli ameliyatı ile eşi Hasan Akıncı’yla sadece hayatı değil, böbreğini de paylaştı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:33
banner459

Hasan Akıncı’nın (65) rahatsızlığı, eşinin dikkatli gözlemi sonucu teşhis edildi. Hanım Akıncı (66), hal ve hareketlerinde değişiklik fark ettiği eşini bir sağlık kuruluşuna başvurmaya ikna edince, gittiği sağlık kuruluşunda muayene ve tahlliler sonucu Hasan Akıncı’ya, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konularak haftada dört gün, üçer saat diyaliz önerilmiş.

Böbrek naklinin kolay olmadığını ve nakil için İstanbul'a ya da Antalya'ya gitmesi halinde ameliyat sonrasında aynı kentte bir ay kalması gerektiğinden çok paraya ihtiyacı olacağını düşünen Hasan Akıncı’ya, bir yakını Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde bu ameliyatın tecrübeli ve başarılı hekimler tarafından yapıldığı söylenmiş.

Bu kez de nakil yapılacak böbreğin nasıl bulunacağı sorusu gündeme gelince, Hanım Akıncı eşine ‘Hayat paylaşmaktır, eğer benim böbreğim uyarsa, seve seve böbreğimi verebilirim' demesi üzerine Adıyaman'dan SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne gelerek süreci başlatmışlar.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, yapılan tetkikler sonucu Akıncı çiftinin nakil hazırlıklarının üç günde tamamlandığını kaydetti.

Merkezde tüm böbrek verici ameliyatlarının laparoskopik olarak kapalı yöntemle yapıldığını belirten Doç. Dr. Yüksel, “Hanım Akıncı’nın ameliyatı bir saatte, Hasan Bey'in ameliyatı ise yaklaşık 1,5 saatte bitti. Vericimiz ikinci günde, Hasan Bey dördüncü günde sağlıklı bir şekilde taburcu olarak, mutlulukla evlerine gittiler. Buradaki asıl kahraman Hanım Akıncı’dır. 47 yıllık evliliklerinde iyi ve kötü günleri paylaşan, kader birliği eden Hasan ve Hanım Akıncı’ya sağlıklı bir ömür diliyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Yüksel “Hanım Akıncı, eşine önce teşhis koydu, sonra böbreğini vererek, tedavisine vesile oldu” diyerek sözlerini tamamladı.

EŞİM VE HEKİMLERİMİZ BANA YENİDEN HAYAT VERDİ

Eşinin iknası üzerine yaptıkları araştırmalar sonucu SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne geldiklerini anımsatan Hasan Akıncı, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

 “Kronik böbrek yetmezliği teşhisi konunca ya diyalize girecektim ya da böbrek nakli ameliyatı olacaktım. Böbrek nakli olmak kolay mı? Çok masraflı olur mu? Bu çevrede nakil merkezi var mı diye düşünürken bir yakınımdan SANKO Üniversitesi Hastanesinde bu ameliyatın tecrübeli ve başarılı hekimler tarafından yapıldığını duydum.

Hastaneye geldiğimde doktor ve tüm ekip tarafından çok güzel bir şekilde karşılanadık. Her bilgi verilerek merakımız giderildi, rahat etmemiz sağlandı. Eşim büyük bir fedakarlık yaparak bana böbreğini bağışladı. Ameliyat olduktan dört gün sonra taburcu oldum. Doktorların tavsiye ettiği ilaçları kullandım.”

Sağlık durumunda hiçbir sorun olmadığını ve kendisini çok iyi hissettiğine vurgu yapan Hasan Akıncı, “Bana yeniden hayat veren eşime ve hekimlerimize minnettarım. Allah hepsinden razı olsun” diyerek duygularını paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Eşine Böbreğini Bağışladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Üniversitesi’nde diyetisyen paneli
SANKO Üniversitesi’nde diyetisyen paneli
Bilim Kurulu Üyesinden Korona İlacıyla İlgili Şok İddia
Bilim Kurulu Üyesinden Korona İlacıyla İlgili Şok İddia
SANKO Üniversitesi’nden dünya diyabet günü’nde uyarı
SANKO Üniversitesi’nden dünya diyabet günü’nde uyarı
SANKO Hastanesinde kemik ve yumuşak doku tümörleri tedavisi
SANKO Hastanesinde kemik ve yumuşak doku tümörleri tedavisi
Afşin’i öldüren döngü!
Afşin’i öldüren döngü!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber