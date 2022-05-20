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Sanko Üniversitesi Hastanesi’nden güneş uyarısı!

SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hikmet Cilli, güneş ışınlarıyla doğrudan temasın, çocukların cildine ve gözlerine zarar verebileceğine dikkat çekerek, çocuklara uygun güneş kremi ve güneş gözlüğü seçimi konusunda uyarılarda bulundu.

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nden güneş uyarısı!

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nden güneş uyarısı!

SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hikmet Cilli, güneş ışınlarıyla doğrudan temasın, çocukların cildine ve gözlerine zarar verebileceğine dikkat çekerek, çocuklara uygun güneş kremi ve güneş gözlüğü seçimi konusunda uyarılarda bulundu.

20 Mayıs 2022 Cuma 09:56
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Dr. Cilli, “Havalar ısındı, güneş yüzünü iyice göstermeye başladı. Miniklerimiz evde zaman geçirmek yerine dışarıda güneşin tadını çıkarmak istiyor. Üstelik D vitamini sentezi için cildin güneş görmesi şart” dedi.

“Miniklerimizin o yürekleri gibi hassas ciltleri güneş ışınlarıyla direkt temas etmeye dayanıklı mı? Güneş ışınlarındaki ultraviyole dalgaları minik gözlerinde ya hasara neden olursa” diyen Dr. Cilli, zararlı güneş ışınlarına karşı güneş kremi ve güneş gözlüğü üzerinde durdu.

Çocukların hassas bünyelerine en uygun güneş kremi ve güneş gözlüğünü seçerken çok dikkatli davranılmasını isteyen Dr. Cilli, “Çocukları güneşe çıkarmadan önce ciltlerine uygun bir güneş kremi sürmek gerekir. Minikler için seçilen güneş kremi en az 30 faktör, tercihen 50+ faktör olmalıdır” diye konuştu.

İçerisinde alerjen madde bulunmamasına, kutunun ya da paketin üzerinde “hipoalerjenik” ibaresinin olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Cilli, şöyle devam etti:

“Paraben ya da alkol içermemelidir. Kutu üzerinde ‘PBA içermez’ şeklinde yazılmasından ürünün paraben içermediğini anlayabilirsiniz. Koruyucu özelliğinin kimyasallarla değil minerallerle kazanmış olan ‘mineral filtreli’ güneş kremleri tercih edilmelidir. Tabi ki ‘organik’ olmalıdır. 2 yaşından küçük çocuklarımıza bebekler için özel olarak formülize edilmiş ürünler tercih edilmelidir.

Güneş kremi evden çıkmadan en az 30 dakika önce uygulanmalıdır ki güneşe çıkıldığında kremin etkisi başlamış olsun. Vücudun güneş gören tüm bölgelerine uygulanmasına özen gösterilmelidir. Kulaklar, koltuk altları, ense ve ayaklar en sık unutulan bölgelerdir. Kremin alerjik reaksiyon gösterme ihtimaline karşı ilk kullanım öncesi vücudun ufak bir bölümüne uygulayıp kızarıklık, kabartı, kaşıntı gelişip gelişmediğine bakılmalı.”

Dr. Cilli, “Altı aydan küçük bebeklere güneş kremi önerilmemektedir. Altı aydan büyük bebeklere gönül rahatlığıyla bu kriterlere uyarak güneş kremi uygulayabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

“Güneşten gelen ultraviyole ışınları çocukları hem rahatsız eder hem de göze hasar verebilir. Bu hasardan korunmanın en iyi yolu doğru güneş gözlüğü kullanımından geçer” diyen Dr. Cilli, altı aylık sonrasında miniklere güneş gözlüğü kullanımına da başlanabileceğine vurgu yaptı.

Çocuklara seçilecek gözlükte öncelikle ultraviyole korumasının (UV) yüzde 100’e yakın olması gerektiğini anlatan Dr. Cilli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Camların çok koyu renkte olması güneşten daha iyi koruyacağı anlamına gelmez. Aksine çocuğun etrafı görmesini zorlaştırarak kendine zarar vermesine yol açabilir. Gözlüğün koruyuculuğu cam rengiyle değil etikette yazan ultraviyole koruyuculuk yüzdesi ile anlaşılır.

Camların ve çerçevenin yapıldığı malzeme darbelere karşı dayanıklı olmalı, kolay parçalanıp çocuğa zarar vermemelidir. En iyi malzeme kesinlikle polikarbonattır. Polikarbonattan üretilmiş ürünler tercih edilmelidir. Çerçevede toksik, kimyasal ve alerjik boyalar kullanılmamış olmasına dikkat edilmelidir.

Gözlük çocuğun yüzüne tam oturmalı, yanlardan ve yukarıdan güneş girmemelidir; ancak yüzü de çok sıkıştırmamalıdır. Küçük çocuklarda arkadan lastikle bağlanmış ürünleri tercih edebilirsiniz.”

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