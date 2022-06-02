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SANKO Üniversitesi’nde ortopedi günleri başlıyor!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı tarafından 4 Haziran 2022 tarihinde, Ortopedi Günleri kapsamında “Kemik Metastazlarına Multidisipliner Yaklaşım” konulu bilimsel bir program düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi’nde ortopedi günleri başlıyor!

SANKO Üniversitesi’nde ortopedi günleri başlıyor!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı tarafından 4 Haziran 2022 tarihinde, Ortopedi Günleri kapsamında “Kemik Metastazlarına Multidisipliner Yaklaşım” konulu bilimsel bir program düzenlenecek.

02 Haziran 2022 Perşembe 09:58
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Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Erol’un konuk konuşmacı olacağı toplantı SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda saat 10.30’da başlayacak.

Programda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever “Kemik Metastazlı Hastaya Onkolojik Yaklaşım (Patofizyoloji, Tanı, Kemoterapi)”, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şinasi Özkılıç “Kemik Metastazlarında Nükleer Tıp Yaklaşımları”, SANKO Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Bülent Sever “Üst Ekstremite Metastazlarında Cerrahi Tedavi”, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Derya Küçük, “Kemik Metastazları Tedavisinde RT”, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Erol, “Alt Ekstremite Metastazlarında Cerrahi Tedavi” ve “Pelvik Metastazlarda Cerrahi Tedavi” ile Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar, “Omurga Metastazlarında Cerrahi Tedavi” konularında bilgiler paylaşacak.

Sunumların ardından program, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak tartışma bölümüyle son bulacak.

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SANKO Üniversitesi’nde Ortopedi Günleri Başlıyor!
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