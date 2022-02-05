SANKO’lu uzmandan sigara uyarısı!

Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigara kullanan kişilerin solunum yollarında, kullanmayanlara göre çok daha fazla enfeksiyonla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, “Akciğerlere zarar veren ve solunum yollarında ciddi hasarlara neden olan sigara kullanımı KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), kronik bronşit, amfizem gibi kalıcı hastalıklara yol açıyor” uyarısını yaptı.

SİGARANIN ZARARLARI

Dünyada ve ülkemizde sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, sigaranın zararları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Sigara tüketimi akciğerlerde bulunan küçük havayollarıyla, dokularında iltihaplı birtakım rahatsızlıklara neden olur. Bunun sonucunda nefes darlığı, göğsünüzde sıkışma, soluk alışverişi sırasında hırıltı oluşur. Sürekliliğinde ise solunum yolları ve akciğerde kalıcı hasarlar yaşanır. Kanserden ve koroner kalp hastalıklarından yaşam kayıplarının yüksek bir oranda temelinde sigara tüketimi bulunmaktadır.”

Sigara tüketiminde psikolojik, fiziksel faktörlerin yanında davranış alışkanlığının da rol oynadığını anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, sigarayı bırakmada en önemli etkenin kişinin kararlılığı olduğuna dikkat çekti.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN DESTEK ALABİLİRSİNİZ

Sigarayı bırakmada ilk yapılması gereken adımlardan birinin, sigara tüketimini teşvik eden faktörlerin ortadan kaldırılması olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Özellikle farklı meşguliyetler edinmek, mümkünse sigaraya eşlik eden çay, kahve içimini azaltmak, sigara, çakmak gibi doğrudan içmeyi teşvik edici nesnelerden kurtulmak, sigara tüketiminin olduğu ortamlardan kaçınmak, aile ve arkadaş yanında profesyonel destek almak sigarayı bırakmada destek olarak karşımıza çıkmaktadır.”

YENİDEN DOĞDUĞUNUZU HİSSEDEBİLİRSİNİZ

“Yaşam kalitesini sadece düşürmekle kalmayıp, yaşamı yok eden sigara tüketimi için kararlı adımlar atılarak, yeniden doğduğunuzu hissedebilirsiniz” diyen Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sigarayı bırakma kararı verdikten sonra bile kendinizi çok daha iyi ve rahatlamış hissedeceksiniz. Sigarayı tüketmediğiniz iki saatin sonunda vücudunuz nikotini atmaya başlar. 12 saatin sonunda sigara dumanına maruziyetten kaynaklanan dumandan temizlenen ciğerlerinizin çok daha iyi çalışır. İkinci gün koku ve tat alma duyularınızda keskinleşme gözlemleyebilirsiniz. Üçüncü gün daha rahat nefes almaya başlarken, süre uzadıkça sağlığınıza yeniden kavuştuğunuzu adım adım göreceksiniz.”