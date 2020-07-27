Sayı iki katına çıktı! İstanbul'da korkulan oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1010 kişi de iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, vaka sayısı 226 bin 100, vefat sayısı 5 bin 613 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 387, iyileşen hasta sayısı ise 209 bin 487 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

ÇAPA'DA KORKUTAN ARTIŞ



İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

'Ağır pnömoni olgularında da artış var' diyen Tükek, 'İnsanlar artık hastalığı önemsemez hale geldi. Ev gezmeleri, bayramlaşmalar sıkıntı olabilir. Telefonla bayramlaşalım' dedi Çin, Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs salgınında vaka sayıları 1000'lerin altında seyrederken, salgın boyunca en fazla vakaya rastlanan yer 16 milyonluk İstanbul oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yüzde 46'sının İstanbul'da tespit edildiğini açıklarken İstanbul'un en büyük üniversite hastanelerinden biri olan Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta sayısında yaşanan artış endişe yarattı.

AĞIR VAKALAR VAR



Koronavirüs başvurularının iki kat arttığını açıklayan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Milliyet'e şunları söyledi:"Önceki döneme göre gelen hasta sayısının neredeyse iki katı kadar başvuru var. Gelenler içerisinde de ağır vakalar bulunuyor. Dikkat edilmezse sayı yükselir. Dün dışardaydım, maske takan görmedim. Takanlar da burun altı takıyor. Bunu bir türlü oturtamadık.

Bakanlığın tüm uyarılarına rağmen insanlar önemsemiyor. Önemsenmezse eski rakamlara geri dönebiliriz. Bu işin şakası yok.