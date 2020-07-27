Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan belediye başkanından ölen işçiyle ilgili açıklama
Elbistan belediye başkanından ölen işçiyle...
Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından Tarihi Taş Köprü Çevresindeki Kirlilikle İlgili Açıklama
Saadet Partisi Kahramanmaraş Gençlik Kollarından...
Milletvekili Habibe Öçal, elsiz ve ayaksız doğan üniversite öğrencisiyle kek yaptı
Milletvekili Habibe Öçal, elsiz ve...
SANKO Üniversitesi’nden akılcı ilaç açıklaması
SANKO Üniversitesi’nden akılcı ilaç açıklaması
SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri Başladı
SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri...

Sayı iki katına çıktı! İstanbul'da korkulan oldu

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in açıklamaları korkuttu. Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

Sayı iki katına çıktı! İstanbul'da korkulan oldu

Sayı iki katına çıktı! İstanbul'da korkulan oldu

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in açıklamaları korkuttu. Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1010 kişi de iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, vaka sayısı 226 bin 100, vefat sayısı 5 bin 613 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 387, iyileşen hasta sayısı ise 209 bin 487 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

ÇAPA'DA KORKUTAN ARTIŞ

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastanelerine başvuran hasta sayısında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

'Ağır pnömoni olgularında da artış var' diyen Tükek, 'İnsanlar artık hastalığı önemsemez hale geldi. Ev gezmeleri, bayramlaşmalar sıkıntı olabilir. Telefonla bayramlaşalım' dedi Çin, Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs salgınında vaka sayıları 1000'lerin altında seyrederken, salgın boyunca en fazla vakaya rastlanan yer 16 milyonluk İstanbul oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yüzde 46'sının İstanbul'da tespit edildiğini açıklarken İstanbul'un en büyük üniversite hastanelerinden biri olan Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta sayısında yaşanan artış endişe yarattı.

AĞIR VAKALAR VAR

Koronavirüs başvurularının iki kat arttığını açıklayan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Milliyet'e şunları söyledi:"Önceki döneme göre gelen hasta sayısının neredeyse iki katı kadar başvuru var. Gelenler içerisinde de ağır vakalar bulunuyor. Dikkat edilmezse sayı yükselir. Dün dışardaydım, maske takan görmedim. Takanlar da burun altı takıyor. Bunu bir türlü oturtamadık.

Bakanlığın tüm uyarılarına rağmen insanlar önemsemiyor. Önemsenmezse eski rakamlara geri dönebiliriz. Bu işin şakası yok.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan TükekSağlık Bakanı Fahrettin KocaCorona Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı
Her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı
Her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı
Kurbanlıktan koronavirüs bulaşır mı?
Kurbanlıktan koronavirüs bulaşır mı?
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
SANKO üniversitesi hastanesi’nde kornea nakli
Sağlık Bakanlığı korkutan rakamları açıkladı
Sağlık Bakanlığı korkutan rakamları açıkladı

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber