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Sever SANKO’da hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever, hasta kabulüne başladı.

Sever SANKO’da hasta kabulüne başladı

Sever SANKO’da hasta kabulüne başladı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever, hasta kabulüne başladı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 15:50
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Aynı zamanda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak da görev üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever, 1976 yılında Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde doğdu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olan Dr. Öğr. Üyesi Sever, 2000-2006 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde, 2008-2012 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Sever, 2000-2006 yılları arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde, 2006-2008 yılları arasında Artvin Devlet Hastanesi’nde, 2008-2013 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda, 2014-2016 yılları arasında Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde, 2016-2017 yıllarında özel bir hastanede Tıbbi Onkoloji Bölümünde, 2017-2018 yıllarında ise SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında görev yaptı.

Halen Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’ın görev yaptığı SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Kliniğinde hasta kabulüne başlayan Dr. Öğr. Üyesi Sever, evli ve 2 çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Ülkemizin tek çatı altında 600 yatak kapasitesiyle en büyük özel hastanesi olarak birbirine bağlı iki binada 60.000 m2 kapalı alanda çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakil Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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