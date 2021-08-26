Varis’te Güncel Tedavi Yöntemleri Sular Akademi Hastanesi’nde

Kahramanmaraş’ta Sular Sağlık Grubu bünyesinde hizmete açılan Sular Akademi Hastanesi’nde varis ile ilgili tüm tedavi yöntemleri gelişen teknoloji ve uzman hekimler tarafından yapılıyor.

VARİS NEDİR?

Varis toplardamar ile ilgili yetmezlikler yani kanı kalbe taşıyan toplardamarlarda oluşan kapakçık yetmezliği sonucu damarlarda genişleme ve yeni damar oluşumu demektir.

VARİSİN EN ÇOK SEBEBİ NEDİR?

Kadınlarda hamilelik, genel olarak obezite, kilolu olma, sabit ayakta durma veya sabit iş yapma gibi mesela öğretmenlik gibi uzun yol şoförlüğü gibi meslekler, genetik olabilir. Daha birçok sebebi var ama esas sonuca baktığımızda toplardamarlarda oluşan yetmezlik sonucu damarlarda genişleme.

VARİS ŞİKÂYETLERİ NEDİR?

Radyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıca: Hastalarda varis şikâyetleri genel olarak ağrı, ayakta kızarıklık gün içerisinde özellikle ayakta bir ağırlaşma, gece krampları yanma bazen yerleri zaman renk değişiklikleri ayakta yara çıkma gibi şikâyetlere sebep oluyor. Bunu önlemek için ne yapmak gerekiyor? İşte özellikle kiloya hareketsizliğe dikkat etmek gerekiyor.

TEDAVİSİ NEDİR?

Birkaç tedavisi var tabii bu evresine göre hastayı görüp değerlendirmek gerekiyor ama birkaç tedavisi var. İlaçlar gibi medikal tedavi olabilir. Varis çorabı olabilir. Lazerle veya yapışkan madde dediğimiz köpükle damar kapatma olabilir. Burada şunu belirtmek istiyorum. Varis tedavisinde damar açılmıyor damar kapatılıyor. Yani çalışmayan damarı kapatıp kendi kendine küçülmesini bekliyoruz varis tedavisinde.

PEKİ, VARİSİN TANISINI NASIL KOYUYORUZ?

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Sarıca Varisin tanısını şu şekilde koyuyoruz; öncelikle iyi bir muayene gerekiyor bunun içinde ultrasonla hastayı detaylı bir şekilde hem yatar pozisyon da hemde ayakta muayene etmek gerekiyor. Buna göre hangi damarlarda yetmezlik var hangi damarda problem var derin damar da mı yüzeysel damarda mı yoksa sadece görsel mi bunların tanısını koyuyoruz. Tanısını koyduktan sonra tedavi aşaması daha kolay. Yani önce tanısını koyarsak tedavisi daha kolay olur. Tedavi aşamasında damara göre yani varis dediğimiz damarlar şöyle; birçok küçük kozmetik probleme sebep olan varisler var biraz daha geniş hava şeklinde olan varisler var. Bir de büyük damar dediğimiz 4 mm üzerindeki genişlemiş varis dediğimiz damarlar var. Tedavi buna göre değişiyor. Eğer büyük damarda problem varsa çok hızlıca yapışan yapışkan maddeler var damar içerisine bunu verip damarı kapatabiliyoruz. Derinde bizim görmediğimiz damarlarda ki. Bir kısmını köpük tedavi dediğimiz halk arasında köpük tedavisi olarak bilinen yapışkan bir maddeyle küçük damarlarlara bir iğneyle girerek o damara ilacı verip damarı kapatabiliyoruz. Tedavi çok kısa sürüyor 15 20 dakika arasında sürüyor. Sadece girdiğimiz bölgeyi uyuşturuyoruz yani vücudu hastayı tamamen uyutmuyoruz. Sadece girdiğimiz bölgeyi uyuşturup küçük bir kesi alıp damarı kapatıp çıkıyoruz. İşlemden sonra hastanın yatmasına gerek kalmadan hastayı mobilize ederek yürüterek çıkarabiliyoruz.

Bu Tedavi Sular Akademi Hastanesinde yapılmaktadır tedavi için girişimsel radyolojiye hastalar başvurabilir. Hastalar değerlendirilir ona göre hastalığın durumuna göre hastamızın tedavisini planlayabiliriz. Varisle ilgili şikâyetçi hastalarımızı Özel Sular Akademi Hastanesi Radyoloji bölümüne ilk muayene ve değerlendirme için bekliyoruz.