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Yürüteçteki tehlikeye dikkat!

Yürüteçlere bağlı yaralanmaların her yıl binlerce çocuğun hastanelere başvurmasına neden olduğuna işaret eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, "Sanıldığının aksine yürüteçler çocuğunuzun yürümesine yardımcı olmaz. Aksine yürümeye başlamasını geciktirebilir" dedi.

Yürüteçteki tehlikeye dikkat!

Yürüteçteki tehlikeye dikkat!

Yürüteçlere bağlı yaralanmaların her yıl binlerce çocuğun hastanelere başvurmasına neden olduğuna işaret eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, "Sanıldığının aksine yürüteçler çocuğunuzun yürümesine yardımcı olmaz. Aksine yürümeye başlamasını geciktirebilir" dedi.

22 Ocak 2021 Cuma 17:25
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Yürüteçlerin hiçbir faydası olmadığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın; önemli bilgiler verdi. Ebeveynlerin çocuklarına yardımcı olmak ya da eğlenceli vakit geçirmeleri adına bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen bazı uygulamalara yönelebildiğini anlatan Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, "Bunlardan en yaygını yürüteç dediğimiz mekanizma. Bu mekanizma, çocuklar için büyük bir tehlike barındırıyor. Hiçbir faydası olmadığı gibi, tam tersi çocukların sağlığı için büyük bir tehlike arz ediyor" uyarısında bulundu.

"ÇOCUK 1 SANİYEDE 1 METREDEN FAZLA HAREKET EDEBİLİR"

Yürütecin tehlikelerine değinen Uzm. Dr. Taşkın şunları söyledi:

"Merdivenlerden aşağı yuvarlanabilir; bu genellikle kemiklerde kırıklara ve ciddi kafa yaralanmalarına neden olur. Bebek yürüteçlerinde çoğu çocuk böyle yaralanır. Yanabilir; bir çocuk yürüteçte daha yükseğe ulaşabilir. Artık bir çocuğun masadan bir masa örtüsünü çekmesi ve sıcak kahve dökmesi, radyatörlere, şöminelere veya ısıtıcılara ulaşması daha kolaydır bu nedenle çocuğun yanma riski artar. Boğulabilir; bir çocuk yürüteçte iken havuza veya küvete düşebilir. Zehirlenebilir; bir yürüteçte iken yüksekteki nesnelere (ilaçlara vs.) ulaşmak daha kolaydır. Yürüteç yaralanmalarının çoğu yetişkinler izlerken meydana gelir. Böyle anlarda ebeveynler veya bakıcılar yeterince hızlı yanıt veremezler. Yürüteçteki bir çocuk 1 saniyede neredeyse bir metreden fazla hareket edebilir. Bu nedenle yürüteçler, yakınlarda bir yetişkin varken bile asla güvenli değildir."

EBEVEYNLER NELER YAPABİLİR?

Birçok ebeveynin, yürüteçlerin çocuklarının yürümeyi öğrenmelerine yardımcı olacağını düşündüğünü anlatan Uzm. Dr. Taşkın, "Yardımcı olmak şöyle dursun; aslında, yürüteçler bir çocuk yürümeye başlamasını geciktirebilir. Yürüteçlerinizi varsa atın, ayrıca, kreşler veya bir başkasının evi gibi çocuğunuzun bakıldığı her yerde yürüteç bulunmadığından emin olun. Sabit aktivite merkezleri; Yürüteç gibi görünürler ancak tekerlekleri yoktur. Genellikle dönen, devrilen ve zıplayan koltukları vardır. Ev içi oyun bahçeleri veya oyun parkları; bunlar, oturmayı, emeklemeyi veya yürümeyi öğrenen çocuklar için etrafı çevrili harika güvenlik bölgeleridir. Mama sandalyeleri; daha büyük çocuklar genellikle mama sandalyesinde oturmaktan ve tepside oyuncaklarla oynamaktan hoşlanırlar" değerlendirmesinde bulundu.

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