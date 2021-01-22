AK Parti'den yeni yasa teklifi

AK Parti, Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yeni yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunucak.

AK Parti Gurp Başkanvekili Mehmet Muş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz" dedi.

HDP'Lİ VEKİLİN PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'na da sert tepki gösterem Mehmet Muş, "HDP tavrını terörden yana koymaktadır" dedi.

HAYVAN HAKLARI YASASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Hayvan Hakları Yasası ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım'. Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız."