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Ak Partili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ta bir dizi etkinliklere katıldı.

Ak Partili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta

Ak Partili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ta bir dizi etkinliklere katıldı.

08 Nisan 2022 Cuma 09:51
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, KSÜ İlahiyat Fakültesi bahçesinde iftar yemeğinde bir araya geldi.

2 bin 23 öğrenciyle iftar yemeğinde buluşan Ünal, gençlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek, aidiyet duygusunu elden bırakmamalarını ve Türkiye’ye güvenmelerini konusunda tavsiyede bulundu.

Geleneksel iftar programı sonrası Ünal, Ulu Cami’nde kılınan teravih namazı sonrası ÜNİAK standını ziyaret etti.

Daha sonra Ünal ve beraberindeki heyet, üniversite civarında bir işyerinde gençlerle çay sohbetine katıldı.

“KORUMANIZ GEREKEN EN KIYMETLİ ŞEY KALBİNİZDEKİ İYİLİK DUYGUSUDUR”

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Ünal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın siz gençlere özel muhabbeti, sevgisi var biliyorsunuz. Bizler sizlere baktığımız zaman bir hikayeye bakıyoruz. Bir emeğe, bir sevgiye bakıyoruz. Çünkü her birinizin ben de bir babayım 3 tane çocuğum var. Ben gençlere baktığımda bir gencin büyümesi için hangi emeklerin verildiğini düşünüyorum. Nasıl bir sevgi ile bir emekle, düşünün sene, her bir genç anne ve babası için büyük bir emek ,sevgi, değer, hayal ve sevinç içeriyor. O yüzden her biriniz çok kıymetli. Her biriniz çok değerli. Her biriniz bu ülkenin geleceği için büyük bir umudu, hayali ,vizyonu temsil ediyorsunuz. Sizler her biriniz kendi zamanınızın çocuklarısınız. Her insan kendi zamanını yaşar. Hiç birimiz gençler aynı zamanı paylaşmayız, her birimiz kendi zamanımızı paylaşırız. Ben ellili yaşların zamanını yaşıyorum. Sizler 18,19,20’li yaşların zamanını yaşıyorsunuz. O yüzden her insanın zamanı farklıdır. Hiç birimiz aynı zamanı yaşamayız. Sizler internetin, dijital dönüşümün çocuklarısınız. Her dönüşüm kendi şartlarıyla beraber geliyor. İki şey söyleyeceğim gençler. Dijital dönüşümün konuşulduğu bir dünyada bence artık en kıymetli şey biliyor musunuz? Korumanız gereken en kıymetli şey kalbinizdeki iyilik duygusudur. Sevgi duygusudur, aidiyetlerinizdir. Ailenize, kültürünüze, aidiyetinize, coğrafyanıza olan aidiyetiniz, kimliğinize, karakterinize olan aidiyetiniz, en kıymetli şey gençler aidiyetleriniz. Çünkü tekilleşmenin getirdiği bir dünya ile karşı karşıyayız. Öz güveninize saldırılmasına müsaade etmeyin. Kendinize Türkiye’ye güvenin. Geleceğinize güvenin. Allah’ın izniyle gelecek sizlerindir. Gençler hepinizin Ramazanı şerifini tekrardan tebrik ediyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 08.04.2022 16:21
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Kahramanmaraş’taAk Partili Mahir Ünal
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