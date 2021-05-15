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Ak Partili Vekilden Uyarı, Bakan Soylu Büyük Bir Tehdit Altında

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda hedefe koyduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük bir tehdit altında olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.

Ak Partili Vekilden Uyarı, Bakan Soylu Büyük Bir Tehdit Altında

Ak Partili Vekilden Uyarı, Bakan Soylu Büyük Bir Tehdit Altında

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda hedefe koyduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük bir tehdit altında olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:32
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Menfaati kesilen şahısların son çırpınışlarında bu tür hareketler sergilediklerini ifade eden Erdem, "Sayın Soylu, beş paralık adamlarla, işlerle uğraşacak biri değil. Buna da tenezzül etmez. Sıranın kendilerine geldiğini anlayanların son çırpınışları bunlar" diye konuştu.

Memleketi Konya'da dün gece bir yerel televizyon kanalına konuk olan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Mafya ile adı anılan birinin söylemleri ile bu ülkede kararlar verilecek değil. Sayın Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde çok kişinin nasırına, ayağına bastı. Milletin de gönlünde bir yer kazandı. Kendisinin seveni kadar bu süreçte kayıpları olan, alanları daralanlar da vardır. Sedat Peker gibi insanlar çıkar, çıkacaktır" dedi.

"BU OLAYIN ARKA PLANINI ZAMAN BİZE GÖSTERECEK"

Gerektiği yerde muhakkak soruşturma açılacağını söyleyen Erdem şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız bunlara müsaade etmez. Bir mafya ile adı anılan, birçok sıkıntılı işle adı anılan birinin bir söylemiyle savcılar harekete geçerse, bütün namussuzlara yeni bir alan mı açalım yani? Bir yerden pis koku geliyorsa bu devletin çok ciddi istihbaratı var. Cumhurbaşkanımıza bunun bilgileri gider. Gerekenler yapılır. Ara ara böyle atraksiyonlar oluyor. Yurt dışına kaçmış biri, her gün bir video yayınlıyor. Çeşitli söylemlerde bulunuyor. Her video yayını yapanın arkasından gidecek olsa istihbaratı, savcısı bir ülkenin demokratik duruşunun ve adaletinin bir anlamı kalmaz. Gereken yapılacaktır, bundan emin olun. 90'lara falan da Türkiye dönmez. Bu ülke, 15 Temmuz'da nasıl bir tutum gösterdi, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin sokaklara çıktı. Tankların önünde durdu. Türkiye, Cumhurbaşkanına güvendiği için de arkasında durdu. Bu olayın arka planını zaman bize gösterecek. Bu cesaret nereden alınıyor? Siyasette olanların imtihanı çok zor. Bir adam Türkiye'yi dolandırıyor, kaçıyor bakanlıkta bir fotoğrafı çıkıyor hemen yayınlanıyor. Bunlara bakıp ilişkiler kurarsak olmaz. Bir hesap var, görünüyor."

"HER VİDEOYLA BAKANLAR İSTİFA EDECEK OLSA"

Menfaati kesilen şahısların son çırpınışlarında bu tür hareketler sergilediklerini ifade eden Erdem, "Türkiye, büyük bir devlet. Sayın Soylu, yaptığı hizmetlerle bu milletin gönlünde bir yer aldı. Büyük bir tehdit altında olan bir bakanımız. Onu korumamız lazım. Allah, yardımcısı olsun. Her haberle bakanlar istifa edecek olsa, her videoyla bakanlar istifa edecek olsa ne ülke yönetilir ne de bir adım atılır. Bunlar geçmişte de yaşandı, bugün de yaşanıyor. Geri planını bilmemiz lazım. Biz, şu an küçük bir fotoğraftan görüyoruz. Yarın yetkililer daha geniş açıklamalar yapacaktır. Sayın Soylu, beş paralık adamlarla, işlerle uğraşacak biri değil. Buna da tenezzül etmez. Bir yerlerden menfaatleri kesilenlerin, onlara da sıranın geldiğini anlayanların son çırpınışlarıdır bunlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, yayınladığı son videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Çok geçmeden Bakan Soylu'dan Peker'in iddialarına yanıt gelmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınlayan Bakan Soylu, Sedat Peker için "Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanına sesleniyorum. İddianı, iftiranı her şeyi açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol" ifadelerini kullanmıştı.

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