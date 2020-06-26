Ali Öztunç, Altyapı ve Yol Sorunları İçin Harekete Geçti!

CHP’nin çalışkan vekili ‘Atom Karınca’ Ali Öztunç, kendisine yönelik her türlü durdurma girişimlerine rağmen memleketinin sorunlarına çözüm bulabilmek adına ajandasındaki konuların üzerine tek tek gitmeye devam ediyor.

Ali Öztunç, son olarak Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Bertiz bölgelerinde çok uzun zamandır çözüm bekleyen altyapı ve yol sorunlarını Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un masasına getirdi.

Öztunç’un Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesi aynen şu şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre Ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ali ÖZTUNÇ

Kahramanmaraş Milletvekili

İçişleri Komisyonu Üyesi

Kahramanmaraş’ınBertiz Bölgesinde Kılağıl – Budaklı mahalleleri arasındaki 3 km’lik yol toz toprak halindedir. Bu yolu ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

Ekinözü ilçemizinOrtaören Mahallesi yıllardır kanalizasyon sorunu yaşamaktadır. 2 km’lik altyapı olmadığı için kanalizasyon mahalle içerisine akmaktadır. Bu mahallemizin kanalizasyon sorununu ne zaman gidereceksiniz?

Elbistan Demircilik mahallesindeki Söğütlü köprüsü yıllardır söz verilmesine rağmen yapılmamaktadır? Bu köprü neden yapılmamaktadır? Ne zaman yapılması planlanmaktadır?

Ekinözü ilçesinin KabaktepeMahallesi 10 mezradan oluşmaktadır. Bu mezralar Çınarlı, Ortaoymak, Çay, Karakız, Melihuşağı, Kirikler, Cırıklar, Meriçler, Kartallar, Körler mezralarıdır. Bu mezraların yollarını yapımı ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Bu mahallemizin yolunu ne zaman yapılacaktır?

Ekinözü ilçemizin Çiftlik, Nergele ve Ambar Mahallelerinin yolları perişan durumdadır. Bu yolları ne zaman yapacaksınız?

Ekinözü- Nurhak ilçelerimiz arasındakiAltınyaprak - Gözpınar yolları ne zaman yapılacaktır?