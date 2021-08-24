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Ali Öztunç’tan 3 yeni ilçe önerisi!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta Narlı, Düzbağ ve Ilıca’nın ilçe statüsüne kavuşması için TBMM Başkanlığı’na Kanun Teklifi sundu.

Ali Öztunç’tan 3 yeni ilçe önerisi!

Ali Öztunç’tan 3 yeni ilçe önerisi!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta Narlı, Düzbağ ve Ilıca’nın ilçe statüsüne kavuşması için TBMM Başkanlığı’na Kanun Teklifi sundu.

24 Ağustos 2021 Salı 14:16
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Kahramanmaraş’ın büyükşehir olması sonrası geniş coğrafyada hizmet gitmeyen bölgeler dikkat çekerken, CHP’li Ali Öztunç Meclis çatısı altında yeni bir girişimde bulundu ve Narlı, Düzbağ ve Ilıca’nın ilçe yapılması durumunda bölgelerin hızla kalkınacağını belirtti.

“BÜYÜKŞEHİRİN ÜCRA, UÇTAKİ, SINIRDAKİ KÖYLERE VE BELDELERE HİZMET ETME OLANAĞI KALMADI”

Ali Öztunç, hazırladığı üç ayrı Kanun Teklifi’nde “Büyükşehir yasası, maalesef, Türkiye'de pek çok belediyede hizmetinin aksamasına neden olmuştur. Belde belediyeleri kapanmadan önce özellikle merkeze uzak beldeler belediye hizmetlerini yaparken, bugün merkeze uzak bu beldelere hizmet yeterince gitmemektedir. Kahramanmaraş'ın bir uçtan diğer uca 200 kilometrelik bir mesafe olduğu göz önüne alındığında büyükşehir belediyesinin bu ücra, uçtaki, sınırdaki köylere, eski belde olan şimdiki mahallelere hizmet etme olanağı kalmamıştır. Bu nedenle hizmetin paylaşılması ve daha çabuk vatandaşa ulaşması açısından yeni ilçelere ihtiyaç duyulmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Öztunç ayrıca ilçe yapılması gerekliliğini belirttiği yerleşim bölgelerine dair de şu bilgileri aktardı;

“NARLI’NIN KONUMU GELİŞMEYE MÜSAİT”

“İlçe yapılması istenilen narlı mahallesi, Gaziantep - Kahramanmaraş ve Pazarcık yol ayrımında olması itibariyle, ilçe yapılması durumunda gelişmeye müsait konumu ile ilin gelişimine ve ekonomisine katkı sunacaktır. Narlı ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi üzerine kuruludur. Amik Ovası’nın uzantısı olan Narlı Ovası tarım için elverişli olup ovanın tamamı sulanabilir özelliktedir. Arazinin sulanabilir olması verimi artırdığı gibi yılda iki kez ürün alınmasına da imkân vermektedir. Ovada en çok pamuk, buğday, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarı yetiştirilir. Pamuk, yörenin en çok gelir sağladığı tarım ürünüdür. Pazarlama kolaylığı, gerekse bölgede birçok çırçır ve prese fabrikalarının olması pamuğu en çok yetiştirilen ürün durumuna getirmiştir. Narlı arazilerinin verimli ve sulanabilir olmasından dolayı iki ürün ekilebilmektedir. Birinci ürün olarak ekilen buğday, arpa gibi ürünler haziran ayında hasat edildikten sonra yerine mısır, salatalık gibi ürünler ekilebilmektedir.”

“DÜZBAĞ’IN SOSYAL, KÜLTÜREL GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK”

“Düzbağ (Helete) tarihi yerleşim açısından çok eskilere dayanmaktadır. Kasaba çevresinde bulunan mağaralar ve tarihi yerleşim yerleri bu çevrenin çok eski tarihlerden itibaren bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Düzbağ mahallesinde çiftçilik, tarım ve hayvancılık önemli geçim aracı olup son yıllarda organik tarıma yönelim oldukça fazladır. Düzbağ’ın ilçe olması, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine ve çevre illerin gıda ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir merkez haline dönüşmesine yol açacaktır. Söz konusu mahallenin ilçe olması ile birlikte bağlı bulunan mahallelere hizmet daha kolay ulaşacak ve mahallelerin ekonomik sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacaktır.”

“ILICA SAĞLIK TURİZMİNDE CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞECEKTİR”

“Ilıca mahallemiz Kahramanmaraş’a 65 Km uzaklıktadır. Termal ve doğa turizmi açısından yoğun ilgi gören mahallenin nüfusu belli dönemlerde on kat artış göstermektedir. Bu nüfus artışının yaşandığı dönemlerde gerek altyapı gerekse belediye hizmetlerinde aksamalar oluşmaktadır. Ilıca mahallemizin ilçe olması, ılıca mahallemizi sağlık turizmi açısından cazibe merkezine dönüştürecektir. Söz konusu mahallenin ilçe olması ile birlikte bağlı bulunan mahallelere hizmet daha kolay ulaşacak ve mahallelerin ekonomik sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacaktır.”

Öztunç, tüm bu nedenlerden dolayı, Anayasanın 126. Maddesi kapsamında; “Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere, illerinde diğer kademeli bölümlere ayrılır.” hükmüne istinaden, Düzbağ, Ilıca ve Narlı’nın mevcut isimleriyle yeni bir ilçe olarak kurulması için kanun teklifini sundu.

KANUN TEKLİFİ’NE GÖRE İLÇELERE KATILMASI ÖNGÖRÜLEN MAHALLELER ŞU ŞEKİLDE;

NARLI İLÇESİNE BAĞLANACAK MAHALLELER

Söğütlü

Doğanlıkarahasan

Eskinarlı

Seyrantepe

Aslanbey

Denizli

Maksutuşağı

Kelibişler

Cennetpınarı

Bayramgazi

Akçakoyunlu

Akdemir

Çiçek

Çiğdemtepe

Çöçelli

Dedepaşa

Eğlen

Emiroğlu

Evri

Hanobası

Çimikanlı

Kadıncık

Karabıyıklı

Karaçay

Karahöyük

Narlı

Nefsidoğanlı

Osmandede

Ördekdede

Sarıerik

DÜZBAĞ İLÇESİNE BAĞLANACAK MAHALLELER

Küçükcerit

Aksu Bozlar

Küçüküngüt

ILICA İLÇESİNE BAĞLANACAK MAHALLELER

Hacıibrahimuşağı

Süleymanlı

Kertmen

Beşen

Hacınnoğlu

Hacıbudak

Sarıgüzel

Kozcağız

Çamlıbel

Çamlıyayla

Avcılar

Kopukaya

Çakırdere

Payamlı

Karamanlı

Son Güncelleme: 24.08.2021 19:16
Anahtar Kelimeler:
Ali Öztunç’tan 3 Yeni Ilçe önerisi!
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