Ali Öztunç’tan İstifa Çağrısı

Öztunç, “Sayın Güngör, yolun neresinden dönersen kardır. Beceremiyorsun, yapamıyorsun, yönetemiyorsun. Kahramanmaraş’a zerre kadar sevdası varsa istifa eder. Şehrin 2,5 yılı gitti, geriye kalan 2,5 yılını kurtarmış olalım” dedi.

Kahramanmaraş Kalesi’nde yer alan tesislerde düzenlenen toplantı, CHP İl Başkanı Esat Şengül’ün açış konuşmasıyla başladı.

Yerel seçimlerinde verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Öztunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü eleştirerek, “Kahramanmaraş’ın büyük bir sorunu var. Hayrettin Güngör sorunu var maalesef. Hayrettin bey belediye başkanı olduğunda, belediyeciliğin kitabını yazdığı söylendi. Hizmet edeceği söylendi. Şehri kalkındıracağı, şehre büyük yatırımlar yapacağı, şehri çok farklı noktalara getireceği söylendi. Ama anladık ki, Hayrettin bey sadece kitap yazmış başka bir şey yapmamış. Hayrettin Güngör, benimle yarıştığı yerel seçimlerde içerisinde vaatler olan bir kitapta ‘gönül işi’ diyor. Hayrettin bey gönül işini yanlış anlamış” dedi.

“BECEREMİYORSUN, YAPAMIYORSUN, YÖNETEMİYORSUN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Maraş’ın 5 yılını heba ettiğine vurgu yapan Öztunç, “Kahramanmaraş’ın beş yılı heba oldu. ‘Belediyeciliğin kitabını yazdım’ diye gelen vatandaş, maalesef Kahramanmaraş’a çok büyük kötülük yapıyor. Benim kendisine bir önerim var. Sayın Güngör, yolun neresinden dönersen kardır. Beceremiyorsun, yapamıyorsun, yönetemiyorsun. Devlet memuru gibisin. Kahramanmaraş’a zerre kadar sevdası varsa, istifa eder. Şehrin 2,5 yılı gitti, geriye kalan 2,5 yılını kurtarmış olalım. Önümüzdeki dönem zaten o koltuğa Ali Öztunç oturacak. Ben düzelteceğim zaten” şeklinde konuştu.

“KAHRAMANMARAŞ ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM YAŞAYABİLİR”

Maraş’ın büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Öztunç, “Kahramanmaraş ciddi deprem bölgesi. Uyarıyorum, Bingöl’den başlayıp buradan geçip Hatay’a giden fay hattı yüzyıllardır kırılmamış. Her an kırılabilir. Kahramanmaraş çok büyük bir deprem yaşayabilir. Çok büyük bir sıkıntı olur bu durum. O yüzden biran evvel depremle ilgili tedbir almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ DEMEK ZAM DEMEKTİR ARTIK”

AKP’nin yerel politikalarını eleştiren Öztunç, “Ekonomi bitmiş durumda, millet perişan. ‘Yüzde 21 büyüdük’ diyor AK Parti. AK Parti’nin ‘Yüzde 21 büyüdük’ dediği gün doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Doğalgaza yüzde 15 zam, elektriğe de zam geliyor ve AK Parti ‘büyüdük’ diyor. AK Parti demek zam demektir artık” dedi.