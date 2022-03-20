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Ali Öztunç’tan kömür açıklaması

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iklim krizine dikkat çekerek, Türkiye’nin henüz kömürlü santrallerin kapatılma takviminin olmadığını vurguladı.

Ali Öztunç’tan kömür açıklaması

Ali Öztunç’tan kömür açıklaması

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iklim krizine dikkat çekerek, Türkiye’nin henüz kömürlü santrallerin kapatılma takviminin olmadığını vurguladı.

20 Mart 2022 Pazar 12:07
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Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Krallık- Türkiye Yeşil Finans Konferansı’nda konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un konferanstaki, “En son Rusya-Ukrayna krizi de göstermiştir ki Türkiye'nin sergilemiş olduğu tutum, davranış, bölge barışı, bölgenin istikrarı adına çok çok önemli. Biz de yatırımcımıza bu güveni vermeye çalışıyoruz ve her alanda gerek yerli gerek yabancı yatırımcımızı destekleyecek, koruyacak adımları atmaya gayret gösteriyoruz” sözlerini anımsattı.

Öztunç, “Savaşı kriz olarak nitelendiren Bakan Kurum, ‘Ülkelerin iklim değişikliğine karşı önlemlerini sıkılaştırdığı bir senaryo altında en büyük petrol ve doğal gaz şirketleri için yaklaşık 900 milyar dolar tutarında 'terk edilmiş varlık' da ortaya çıkabilir. Aslında Rusya-Ukrayna krizi de bunu bize net bir şekilde göstermiştir ki kendi ekonomimizin kendimize her alanda yetmesi gerekiyor. Bu çerçevede bu adımları hep birlikte atmak zorundayız’ demek suretiyle yenilenebilir enerji vurgusu yapmıştır” değerlendirmesini yaptı.

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Ali Öztunç’tan Kömür Açıklaması
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