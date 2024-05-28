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Bakan Yerlikaya'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yerlikaya bakanlığın son bir yıldaki faaliyetleri ve gündemdeki konular hakkında Bahçeli'ye bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!

Bakan Yerlikaya'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yerlikaya bakanlığın son bir yıldaki faaliyetleri ve gündemdeki konular hakkında Bahçeli'ye bilgi verdi.

28 Mayıs 2024 Salı 18:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti. Yerlikaya, Bakanlığının son bir yıldaki icraatları, terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında Bahçeli’ye bilgi verdi.

Bu ziyaret, özellikle MHP Lideri Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “darbe” iddiaları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınıp tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya’nın MHP Lideri’ni ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle gerçekleştiği ifade edildi.

YERLİKAYA TEK TEK ANLATTI

Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye anlattı.

Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bakan Yerlikaya, Bahçeli’ye bilgi verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların yanıtlarını birinci elden Bahçeli’ye iletti.

Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF’nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi’ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.

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Bakan Yerlikayadan Bahçeliye Sürpriz Ziyaret!
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