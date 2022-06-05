Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü...
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle...
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Öğrencilerinin Başarısı
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi...
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun...
Başkan Güngör’e destek teşekkürü
Başkan Güngör’e destek teşekkürü
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Başkan Tıraş, Elbistan-Göksun yolunun son durumunu açıkladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, iki ayrı etapta sürdürülen Elbistan-Göksun arasındaki bölünmüş yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Tıraş, Elbistan-Göksun yolunun son durumunu açıkladı

Başkan Tıraş, Elbistan-Göksun yolunun son durumunu açıkladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, iki ayrı etapta sürdürülen Elbistan-Göksun arasındaki bölünmüş yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

05 Haziran 2022 Pazar 13:22
banner459

Başkan Tıraş, Erçene-Göksun ve Erçene-Ekinözü kavşağı arasını duble yol standardına yükseltmek için azami gayret gösterildiğini hatırlatarak, “Her şey Elbistan için” dedi.

Elbistan-Göksun karayolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için 2016 yılında başlatılan çalışmalar sürüyor. 54 kilometre uzunluğundaki yolun Erçene-Ekinözü kavşağı arasındaki bölümünde ve Erçene-Göksun arasında birbirinden bağımız 2 ayrı faaliyet gerçekleştiriliyor. Erçene’den Ekinözü kavşağına kadar olan 7 kilometrelik bölümün yeni güzergahında önemli bir ilerleme kaydedildi. Erçene-Göksun arasında da çalışmalar belirlenen takvimde sürüyor.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, kentin başta il merkezi olmak üzere Türkiye’nin diğer bölgelerine açılan kapısı olan Göksun-Elbistan yoluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüklenici firma yetkilileri ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Tıraş, Erçene’den başlatılan çalışmaların da bu yıl tamamlanacağını bildirdi.

Başkan Tıraş, “2022 yılında Afşin - Elbistan hattı için işin yüzde 100’ünün ve Göksun - Afşin hattı için teknik açıdan işin yüzde 70‘inin çalışma takviminde tamamlanacağı bilgisini firma yetkililerinden öğrendik. Yol yapım çalışmalarını özveriyle takip eden AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Milletvekilimiz Mahir Ünal her konuda bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılması adına gayretlerini sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

Elbistan-Malatya yolunun da bölünmüş yol standardına alınmasıyla yaklaşık 200 kilometrelik bir hattın tamamlanmış olacağını dile getiren AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Göksun - Elbistan karayolumuzun tamamlanması ve devamında da Malatya yol bağlantımızın yapımıyla birlikte çok daha güvenli ve konforlu seyahat imkanıyla kaza riski çok daha aşağı seviyelere düşürülecektir” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan TıraşElbistan-Göksun Yolunun Son Durumunu Açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Ahmet Tıraş: Elbistan’ın İl Olması Bizim Her Zamanki Hayalimiz
Başkan Ahmet Tıraş: Elbistan’ın İl Olması Bizim Her Zamanki Hayalimiz
MHP Lideri Bahçeli, Teröristler Neredeyse Cezalandırılmalı
MHP Lideri Bahçeli, Teröristler Neredeyse Cezalandırılmalı
Mahir Ünal, ‘Türkiye dünyadaki gelişmelere ilke temelli bakıyor’
Mahir Ünal, ‘Türkiye dünyadaki gelişmelere ilke temelli bakıyor’
Bakan Kirişci’den MHP’ye ziyaret!
Bakan Kirişci’den MHP’ye ziyaret!
Ejder Oruç Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Oldu
Ejder Oruç Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber