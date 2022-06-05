Başkan Tıraş, Elbistan-Göksun yolunun son durumunu açıkladı

Başkan Tıraş, Erçene-Göksun ve Erçene-Ekinözü kavşağı arasını duble yol standardına yükseltmek için azami gayret gösterildiğini hatırlatarak, “Her şey Elbistan için” dedi.

Elbistan-Göksun karayolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için 2016 yılında başlatılan çalışmalar sürüyor. 54 kilometre uzunluğundaki yolun Erçene-Ekinözü kavşağı arasındaki bölümünde ve Erçene-Göksun arasında birbirinden bağımız 2 ayrı faaliyet gerçekleştiriliyor. Erçene’den Ekinözü kavşağına kadar olan 7 kilometrelik bölümün yeni güzergahında önemli bir ilerleme kaydedildi. Erçene-Göksun arasında da çalışmalar belirlenen takvimde sürüyor.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, kentin başta il merkezi olmak üzere Türkiye’nin diğer bölgelerine açılan kapısı olan Göksun-Elbistan yoluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüklenici firma yetkilileri ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Tıraş, Erçene’den başlatılan çalışmaların da bu yıl tamamlanacağını bildirdi.

Başkan Tıraş, “2022 yılında Afşin - Elbistan hattı için işin yüzde 100’ünün ve Göksun - Afşin hattı için teknik açıdan işin yüzde 70‘inin çalışma takviminde tamamlanacağı bilgisini firma yetkililerinden öğrendik. Yol yapım çalışmalarını özveriyle takip eden AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Milletvekilimiz Mahir Ünal her konuda bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılması adına gayretlerini sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

Elbistan-Malatya yolunun da bölünmüş yol standardına alınmasıyla yaklaşık 200 kilometrelik bir hattın tamamlanmış olacağını dile getiren AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Göksun - Elbistan karayolumuzun tamamlanması ve devamında da Malatya yol bağlantımızın yapımıyla birlikte çok daha güvenli ve konforlu seyahat imkanıyla kaza riski çok daha aşağı seviyelere düşürülecektir” açıklamasında bulundu.