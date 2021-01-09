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Bbp Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Basın Milletin Müşterek Sesidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, yerelde ve ulusalda halkın haber alma ihtiyacını karşılamaları açısından gazetecilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Bbp Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Basın Milletin Müşterek Sesidir

Bbp Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Basın Milletin Müşterek Sesidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, yerelde ve ulusalda halkın haber alma ihtiyacını karşılamaları açısından gazetecilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:25
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yardımcıoğlu, toplumların demokrasiyle birlikte yükseldiğini belirterek demokratik gelişmenin en önemli şartı fikir ve ifade özgürlüğü, bunun güvencesinin ise özgür basın olduğunu dile getirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, “Fikir ve ifade özgürlüğünün sürdürülmesinde güçlü bir basına ihtiyaç vardır. Özgür bir basın, güçlü bir demokrasi, güçlü bir ülke demektir. Bu bağlamda gazetecilik mesleğini ve bu mesleğin mensuplarını korumanın, demokratikleşme ve gelişme açısından önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum” dedi.

Gazeteciliğin, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu aktaran Yardımcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu kadar ilimizin de sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine, kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak için özveri ile görev bilinci içinde çalışan gazetecilerin ortaya koydukları emek ise kutsaldır.”

Gazetecilerin milletin gören gözü, duyan kulağı ve kamuoyunun sesi olduğunu vurgulayan Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi Basın milletin müşterek sesidir. Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir. İnternet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Sıklıkla bir araya geldiğimiz, bir anlamda siyasetçilerin mesai ve yol arkadaşları sayılabilecek gazeteci kardeşlerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutluyor, Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte kaybettiğimiz İsmail Güneş kardeşimiz başta olmak üzere, görevlerini yerine getirilerken hayatlarını kaybeden tüm meslek mensuplarını rahmetle anıyorum.”

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Bbp Genel Başkan Yardımcısı YardımcıoğluBasın Milletin Müşterek Sesidir
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