CHP'li Öztunç 'İnsanlar açız diyor, bize ne uzaydan'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ile beraber yaptığı esnaf ziyareti sonrasında, “Esnaf şunu söylüyor: ‘Ey Cumhurbaşkanı! Ey Erdoğan! Bize ne uzaydan? Açız yahu açız’ diyor insanlar. Uzaya birini göndereceklermiş. Hayal satıyorlar. Hayal satıyorlar ve buradan siyasi çıkar elde etmek istiyorlar” dedi.

Öztunç, Kahramanmaraş’ın Afşin, Göksu, Elbistan ve Hekimsuyu ilçelerinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ile beraber yaptıkları çalışmaların ardından basın açıklaması yaptı. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Ali Öztunç, esnafın durumuna ve iktidar politikalarına ilişkin şunları söyledi:

“Bugün Afşin ilçemizde, Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut beyle birlikte çalışma yaptık. Dün Pazarcık ilçemizde yaptık. Bugün, Göksu, Afşin, Elbistan ve Hekimsuyu ilçemizde bulunacağız. Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Esnaf perişan durumda, esnaf kan ağlıyor. Esnaf bitmiş durumda. Hükümete sorarsanız bir sıkıntısı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorarsanız esnafın bir sıkıntısı yok. Ama esnaf bitmiş durumda. Esnaf gerçekten de kan ağlıyor. Japon esnafına çare arayan AK Parti hükümeti birazcık da Afşin’in, Pazarcık’ın, Elbistan’ın, Kahramanmaraş’ın esnafına çare arasın. Onların çaresi olmaya çalışsın. ‘Japon esnafından bize ne?’ diyor vatandaş. Ayrıca, ‘Uzaya bir Türk göndereceğiz’ diyor. Şu tarihte göndereceğiz diyor. Esnaf da şunu söylüyor: ‘Ey Cumhurbaşkanı! Ey Erdoğan! Bize ne uzaydan? Açız yahu açız’ diyor insanlar. Uzaya birini göndereceklermiş. Hayal satıyorlar. Hayal satıyorlar ve buradan siyasi çıkar elde etmek istiyorlar. Bakın çok net bir şekilde söylüyoruz. Bırakın uzaya birilerini göndermeyi, önce milletin karnını doyurun. Esnafın batmasını engelleyin. İşçinin, çiftçinin sıkıntılarını çözün.”

Elbistan’da termik santralin hala insanlar için sorun oluşturduğunu vurgulayan Ali Öztunç, şunları söyledi:

“İnsanların başına hala kül yağıyor. Siyah kar yağıyor. İddiaya göre filtre takıldı ama işte gelsinler görsünler. Bugün Afşin’deyim. Elbistan’dayım. Filtre falan takılmadı. Kül yağmaya devam ediyor. Bir kez daha hükümeti göreve çağırıyoruz. Afşin’i, Elbistan’ı tırnak ucu kadar düşünüyorsan bu sorunu çöz kardeşim. Çözer mi? Çözmez. Çünkü AK Parti halktan yana değil, ranttan yana bir partidir. Bir kez daha bu ortaya çıkmıştır.”