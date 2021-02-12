Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sanayi Kavşak Düzenlemesi Tamamlandı
Sanayi Kavşak Düzenlemesi Tamamlandı
Maraş Milli Mücadelesi Anlatıldı
Maraş Milli Mücadelesi Anlatıldı
Başkan Çabukelden Kurtuluş Bayramı Mesajı
Başkan Çabukelden Kurtuluş Bayramı Mesajı
Dezenfeksiyon Çalışmaları Devam Ediyor
Dezenfeksiyon Çalışmaları Devam Ediyor
Ali Sezai Efendi Belgeseli Gösterimi
Ali Sezai Efendi Belgeseli Gösterimi

CHP'li Öztunç 'İnsanlar açız diyor, bize ne uzaydan'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ile beraber esnaf ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

CHP'li Öztunç 'İnsanlar açız diyor, bize ne uzaydan'

CHP'li Öztunç 'İnsanlar açız diyor, bize ne uzaydan'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ile beraber esnaf ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

12 Şubat 2021 Cuma 10:52
banner459

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ile beraber yaptığı esnaf ziyareti sonrasında, “Esnaf şunu söylüyor: ‘Ey Cumhurbaşkanı! Ey Erdoğan! Bize ne uzaydan? Açız yahu açız’ diyor insanlar. Uzaya birini göndereceklermiş. Hayal satıyorlar. Hayal satıyorlar ve buradan siyasi çıkar elde etmek istiyorlar” dedi.

Öztunç, Kahramanmaraş’ın Afşin, Göksu, Elbistan ve Hekimsuyu ilçelerinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ile beraber yaptıkları çalışmaların ardından basın açıklaması yaptı. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Ali Öztunç, esnafın durumuna ve iktidar politikalarına ilişkin şunları söyledi:

“Bugün Afşin ilçemizde, Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut beyle birlikte çalışma yaptık. Dün Pazarcık ilçemizde yaptık. Bugün, Göksu, Afşin, Elbistan ve Hekimsuyu ilçemizde bulunacağız. Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Esnaf perişan durumda, esnaf kan ağlıyor. Esnaf bitmiş durumda. Hükümete sorarsanız bir sıkıntısı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorarsanız esnafın bir sıkıntısı yok. Ama esnaf bitmiş durumda. Esnaf gerçekten de kan ağlıyor. Japon esnafına çare arayan AK Parti hükümeti birazcık da Afşin’in, Pazarcık’ın, Elbistan’ın, Kahramanmaraş’ın esnafına çare arasın. Onların çaresi olmaya çalışsın. ‘Japon esnafından bize ne?’ diyor vatandaş. Ayrıca, ‘Uzaya bir Türk göndereceğiz’ diyor. Şu tarihte göndereceğiz diyor. Esnaf da şunu söylüyor: ‘Ey Cumhurbaşkanı! Ey Erdoğan! Bize ne uzaydan? Açız yahu açız’ diyor insanlar. Uzaya birini göndereceklermiş. Hayal satıyorlar. Hayal satıyorlar ve buradan siyasi çıkar elde etmek istiyorlar. Bakın çok net bir şekilde söylüyoruz. Bırakın uzaya birilerini göndermeyi, önce milletin karnını doyurun. Esnafın batmasını engelleyin. İşçinin, çiftçinin sıkıntılarını çözün.”

Elbistan’da termik santralin hala insanlar için sorun oluşturduğunu vurgulayan Ali Öztunç, şunları söyledi:

“İnsanların başına hala kül yağıyor. Siyah kar yağıyor. İddiaya göre filtre takıldı ama işte gelsinler görsünler. Bugün Afşin’deyim. Elbistan’dayım. Filtre falan takılmadı. Kül yağmaya devam ediyor. Bir kez daha hükümeti göreve çağırıyoruz. Afşin’i, Elbistan’ı tırnak ucu kadar düşünüyorsan bu sorunu çöz kardeşim. Çözer mi? Çözmez. Çünkü AK Parti halktan yana değil, ranttan yana bir partidir. Bir kez daha bu ortaya çıkmıştır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!
Hem AK Parti'den hem belediye başkanlığından istifa ediyor
Hem AK Parti'den hem belediye başkanlığından istifa ediyor
Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu için harekete geçti
Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu için harekete geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Mersin’de
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Mersin’de
Ak Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı
Ak Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber