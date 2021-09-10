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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta Vaatlerini Sıraladı: Raflardaki Fahiş Fiyat Artışlarının Önüne Geçeceğiz, Hatamız Varsa Düzelteceğiz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde enflasyon ve Merkez Bankası rezervleri hakkında açıklama yaptı. Seçime hazırlık gibi halka hitap eden Erdoğan, "Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta Vaatlerini Sıraladı: Raflardaki Fahiş Fiyat Artışlarının Önüne Geçeceğiz, Hatamız Varsa Düzelteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta Vaatlerini Sıraladı: Raflardaki Fahiş Fiyat Artışlarının Önüne Geçeceğiz, Hatamız Varsa Düzelteceğiz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde enflasyon ve Merkez Bankası rezervleri hakkında açıklama yaptı. Seçime hazırlık gibi halka hitap eden Erdoğan, "Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.

10 Eylül 2021 Cuma 17:44
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Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşması adeta bir seçime hazırlık gibiydi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak biz hedeflerimize doğru yürüyoruz. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın üzerinde bir seviyenin üzerine geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. İnşallah enflasyonu da kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.

'2023'E KADAR KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ'

"AK Parti tüm mazlum ve mağdurların da partisidir. 'One minute' duruşumuz Gazzeli, Kudüslü mazlumları gururlandırdı. İşte bunun için her fırsatta AK Parti, sıradan bir parti değildir diyoruz. Bu hareketin kökleri Malazgirt'tedir, Söğüt'tedir, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir. Pazartesi günü Dumlupınar'dayız. AK Parti, her ne kadar 20 yıllık bir hareket olsa da kökü mazide gözü gelecekte olan bir geleneğin bugünkü temsilcisidir. Her fırsatta tarihi sorumluluklarımıza dikkat çekmemizde sebep budur. Bu gerçekleri sadece biz değil, bizden daha çok hasımlarımız biliyor. Birilerinin gözünde Türkiye hala Türklere bırakılmayacak kadar önemli, kritik bir ülkedir. Milletten umudunu kesen CHP, yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor. Partilerini satan taciz, tecavüzle yüzleşmek yerine ellerindeki kiri partimize bulaştırmaya çalışıyorlar. Başarılı olamayacaksınız. Milletimiz kuklayı da kuklacıyı da gayet iyi görüyor. Allah'ın izniyle ne biz ne de milletimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Etnik kimlik üzerinden mezhep, ideoloji üzerinden milletimiz arasına fitne sokulmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için sizlerden çalışmalarını biraz daha artırmanızı istiyorum. 2023'e kadar kapı kapı dolaşacak, eserlerimizi kardeşlerimize aktaracağız."

"Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik"
Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yoktur. Türkiye'de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, eser, hizmet adına ne yapılmışsa altında bizim imzamız var. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa yapacak olan yine biziz.

Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Ama Allah'ın izniyle Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Artık hedeflerimiz neredeyse bir el uzatımı mesafededir. Ödenecek tüm bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık. Artık bunların hasılasını toplama vaktidir.

Son Güncelleme: 10.09.2021 20:02
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