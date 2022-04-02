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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kahramanmaraş'a gelecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Kahramanmaraş'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kahramanmaraş'a gelecek!

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kahramanmaraş'a gelecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Kahramanmaraş'ı ziyaret edeceğini söyledi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 13:07
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Ramazan ayından sonra 30 milletvekiliyle büyük bir çıkartma yapacaklarını belirten Öztunç, “Kahramanmaraş’a Mansur bey ve Ekrem beyi getireceğim. Beraber bir çalışma yapacağız. Nurhak’ta büyük yatırımlarımız var. Nurhak’ta İstanbul Ataşehir Belediyesi, kapalı Pazar yeri yapıyor. 60 dönümlük yaşam parkını diğer belediyelerimiz yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz 2 otobüs verdi. 150 bin metrekare parke taşı verdi. Huzur evi inşaatı yapıyoruz. 10 odalı güzel bir taş otel projemiz var. Üniversitenin eski binasını kütüphane ve kreşe çeviriyoruz. Biz Kahramanmaraş’a büyük önem veriyoruz.

Türkiyenin ekonomik sıkıntıları hat safhada. Tek çıkışyolu seçim. Sayın Cumhurbaşkanı belki manda yoğurdu yiyor olabilir. Ama bırakın manda yoğurdunu süt bulamıyor, çocuğuna süt bulamıyor.” Diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu Ve Mansur Yavaş Kahramanmaraşa Gelecek!
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