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Elbistan’daki TOKİ mağduriyeti TBMM gündemine taşındı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’da 609 konutun inşası için TOKİ’nin ihalesini alan firmanın konkordato ilanı sonrası, mağdur olan işçi ve hak sahiplerinin hiçbir cevap almaksızın ortada bırakılmasını Ankara’da TBMM gündemine taşıdı.

Elbistan’daki TOKİ mağduriyeti TBMM gündemine taşındı!

Elbistan’daki TOKİ mağduriyeti TBMM gündemine taşındı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’da 609 konutun inşası için TOKİ’nin ihalesini alan firmanın konkordato ilanı sonrası, mağdur olan işçi ve hak sahiplerinin hiçbir cevap almaksızın ortada bırakılmasını Ankara’da TBMM gündemine taşıdı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 18:02
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Karaelbistan Mahallesi’nde TOKİ’nin konut ihalesini alan firmanın konkordato ilan etmesi beraberinde yüzlerce vatandaşın mağduriyetine getirdi.

Ne TOKİ ne de yetkili firmadan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmazken, CHP’li Ali Öztunç, vatandaşların sorularına yanıt bulabilmek adına harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na önerge veren Öztunç, kamuoyu adına şu sorulara yanıt istedi;

“Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Karaelbistan Mahallesi’nde 609 konutluk Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaatının ihalesini alan şirketin konkordato ilan etmesi üzerine hak sahipleri ve çalışan yüzlerce işçi mağdur olmuştur. Bu mağduriyet karşısında hak sahipleri ve işçilere gerek TOKİ yetkilileri gerekse firma sahipleri tarafından herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

Buna istinaden;

1- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Karaelbistan Mahallesi’nde 609 konutun yapımını üstlenen firmanın iflası sonrası yarım kalan konutların akıbeti ne olacaktır?

2- Bu konutların hak sahiplerine teslimat tarihi konusunda öngörünüz nedir? Çalışan işçilerin alacakları konusunda bakanlık olarak bir girişiminiz olacak mıdır?

3- Firma ve TOKİ yetkilileri hak sahiplerine ve alacaklı olan işçilere herhangi bir bilgilendirmede neden bulunmamaktadır?

4- Konutların sözleşmede belirtilen teslim tarihinde teslim edilmemesi durumunda hak sahiplerine gecikmeden dolayı kira yardımı veya aidatların ödenmesinin ertelenmesi yönünde bir düşünceniz olacak mıdır?”

Son Güncelleme: 04.04.2022 18:39
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Elbistan’daki TOKİ Mağduriyeti TBMM Gündemine Taşındı!
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