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Güvenç, mağdur çiftçiler için İstanbul’da

Yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören çiftçilere 18 milyon TL destek ve sübvansiyonlu kredi sağlanacağı müjdesini veren TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraşlı çiftçilerin sorunlarını görüşmek üzere İstanbul’a çıkarma yaparak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakır’ı ziyaret etti.

Güvenç, mağdur çiftçiler için İstanbul’da

Güvenç, mağdur çiftçiler için İstanbul’da

Yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören çiftçilere 18 milyon TL destek ve sübvansiyonlu kredi sağlanacağı müjdesini veren TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraşlı çiftçilerin sorunlarını görüşmek üzere İstanbul’a çıkarma yaparak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakır’ı ziyaret etti.

26 Şubat 2022 Cumartesi 10:42
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Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş’ta meydana gelen yoğun kar yağışı, özellikle serası bulunan çiftçileri olumsuz etkilemiş, birçok sera yerle bir olmuştu. Yaşananlar üzerine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç zarar gören seracıları ziyaret ederek, taleplerini dinlemişti. Güvenç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla girişimleri neticesinde yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören çiftçilere 18 milyon TL destek ve sübvansiyonlu kredi sağlanacağı müjdesini vermişti. Hem destek hem de sübvansiyonlu kredi için görüşmelerini sürdüren Güvenç, Kahramanmaraşlı çiftçilerin sorunlarına ilişkin İstanbul’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Bankacılık Devlet Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakır’ı makamında ziyaret eden Güvenç, zarar gören seralar ve çiftçilerin sorunlarına dair istişarelerde bulundu.

“Savaş ortamının hakim olduğu şu günlerde…”

Ziyaretler hakkında bilgiler veren Celalettin Güvenç, dünyada savaş ortamının hakim olduğu bu günlerde çiftçilerin sorunlarına zaman ayıran Akben ve Çakır’a teşekkür ederek, “Geçtiğimiz aylarda şehrimizde etkili olan kar yağışı seralarımıza oldukça zarar vermişti. Yaşanana üzücü olayların ardından bizde girişimlere başladık. Girişimlerimizin sonuç vermesiyle 18 milyon TL destek ödemesi seracılarımıza sağlanacak. Ayrıca mağdur çiftçilerimizin borçları yapılandırılacak, isteyen çiftçilerimiz de sübvansiyonlu kredi imkanına sahip olacak. Bu desteklerin detaylarını görüşmek üzere BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakır’ı İstanbul’da ziyaret ettik. Dünyada savaş ortamının hakim olduğu bu tarihi kritik günlerde, mağdur çiftçi hemşerilerimin sorunları için zaman ayıran iki dostuma da çok teşekkür ediyorum. Üreticimizin her zaman yanındayız. Bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hemşerimiz BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’e, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakır’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güvenç ayrıca Ziraat Bankası’ndan yetkililerin pazartesi günü Kahramanmaraş’a geleceğini, çiftçilerin sorunlarını yerinde inceleyip, gerekli yardımların nasıl yapılacağı hakkında bilgiler vereceklerini de duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
GüvençMağdur çiftçiler Için İstanbul’da
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