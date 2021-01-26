Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Mersin’de

Elvan, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla Vali Su'ya makamında ziyarette bulundu. Şeref defterini imzalayan Elvan ve beraberindekiler, kentteki programları kapsamında AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Elvan, açılıştaki konuşmasında, yeni binanın hayırlara vesile olmasını temenni ederek il ve ilçe örgütlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Sarıeroğlu da Mersin'de güzel bir ortamla karşılandıklarını belirterek "İnşallah hem kongremizdeki hem de açılıştaki bu kalabalık ve coşku, Mersin'i ve Mezitli'yi 2023 ve 2024'e güçlü şekilde taşıyacaktır." dedi.

Binali Yıldırım da ilçe binasının hayırlı ve uğurlu olmasını temennisinde bulunarak "Cumhur İttifakı olarak inşallah yine 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Mersin, bu kongrede oluşan kadrolarla yerel yönetimlerde de hazır olduğunu göstermiştir." ifadesini kullandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı da ziyaret eden Elvan, Sarıeroğlu, Kandemir ve Yıldırım'a, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz da eşlik etti.