İyi Parti İl Başkanı Çabukel’den Usulsüzlük İddiası

Çabukel, Kahramanmaraş Milli Eğitim İl Müdürlüğünün yapımından yıkımına ortada bulunmayan, okulun ihalesini gerçekleştirip, tadilatı için ayrıca bir para harcayarak görevini kötüye kullandığını öne sürdü.

Çabukel konuyla ilgili şu iddialarda bulundu;

“Kahramanmaraş İ.M.K.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2010-2011 yılı eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Nitelikli zemin etüdü yapılmadan imara açıldığı için , okul binasının zemininde kaymalar meydana gelmiş, kolon ve kirişlerinde oluşan yarıklardan dolayı bina hizmet etme niteliğini kaybetmiştir. Okul binası bu hali ile öğrenci öğretmen ve görevliler açısından hayati risk taşıdığı için 05/06/2018 tarihinde 643.121 (Altı yüz kırk üç Bin Yüz yirmi bir) TL tutarında tadilata alınmış arkasından da tadilata alınan bina yıkılmıştır.

Kahramanmaraş gelişmiş teknolojinin gerektirdiği altyapı ile mühendislik harikası yapılar ortaya koyamıyorsa bu şehri yöneten sistemin düzeltilmesi,tekrar edilen hataların sorgulanması ve artık durdurulması gerekmektedir. Bizlerin böyle hatalarla kaybedecek ne zamanımız ne de paramız mevcuttur.

Bir kez daha söylüyoruz ki zemin etüdünü onaylayan Kahramanmaraş Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü , yaptığı işlemle gerek okulda eğitim gören öğrencilerin, öğretmenlerin ve görevlilerin hayatını riske atmış gerekse kamu sermayesinde israfın önünü açmıştır.

Tüm bu sebepler ışığında Milli Serveti, Kamu Sermayesini boş yere heba eden Kahramanmaraş Milli Eğitim İl Müdürlüğü, yapımından yıkımına ortada bulunmayan, okulun ihalesini gerçekleştirip, tadilatı için ayrıca bir para harcamak sureti ile görevini kötüye kullanmıştır.

Kamu malında tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğu anlayışından hareketle İYİ PARTİ İL BAŞKANLIĞI bu suça göz yummayacağını, bedelini ödetmek ve fitil fitil burunlarından getirmek üzere hareket edeceğini beyan eder.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı partimiz kamu davası açılması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur. Biz İYİ PARTİ olarak Kahramanmaraş’ ımızın her zaman daha iyiye,güzele ulaşması için çalışıyoruz ve çalışacağız .”