İyi Parti Onikişubat teşkilatı görevden alındı!

Av. Doğan Murat Kılıç konuyla ilgili şunları söyledi;

"Genel başkanımız sayın Meral Akşener 'in takdiri ile Türkiye genelinde 30 ilçe başkanı ve yönetimiyle beraber görevden el çektirilmiştir.Bu ilçeler arasında Onikişubat ilçe başkanı olarak şahsım ve yönetimimde görevden el çektirilmiştir.Bu konu ile alakalı ilerleyen zamanlarda bir basın açıklaması yapabilirim.Bu süreçten sonra ilçe başkanlığı sıfatım olmasa bile partimin ve genel başkanımız sayın Meral Akşener'in emrinde olduğumun bilinmesini isterim."