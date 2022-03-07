Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır

Mesajında hem İslam medeniyetinin hem de Türk toplumunun kadına verdiği önemden bahseden Başkan Okay, şunları söyledi: “Hem kadim medeniyetimiz, hem de yüce dinimiz bizlere kadının toplumdaki yerini ve önemini net bir şekilde anlatmaktadır. Kadın, bir anne olarak geleceğimizi yetiştirmekte ve şekillendirmektedir. Bu hususun bilincinde olmalı ve kadınlarımıza hak ettiği değerden fazlasını vermeliyiz. Son yıllarda artan kadına şiddet olayları bizleri de derinden üzmektedir. Bunun önüne geçme adına atılan adımları destekliyor, bizler de gerekeni yapma adına çalışıyoruz. Kadın istihdamı konusunda bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Belediyemizde çalışan kadınlarımızın belediyemizin enerji kaynağı olduğunu düşünüyoruz. İlçemizi inşa ve ihya ederken kadın çalışanlarımızın da bu hususta büyük emekleri olduğunu belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.”