Kılıçdaroğlu'nun El Hareketi Meclisi Karıştırdı

Bir anda tansiyonu yükselterek AK Parti milletvekillerinin büyük tepkisini çeken hareket sonrası oturuma ara verildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Sert açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti. AK Parti milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu'na "Özür dile" çağrısında bulundular.

GÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİ İÇİN OTURUMA ARA VERİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

CHP'Lİ ÖZEL: BİR GRUBA YAPILMAMIŞTIR

Kılıçdaroğlu'nun hareketi sonrası ara verilen birleşim, bir süre sonra tekrar toplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketinin bir gruba yönelik olmadığını ve hararetli konuşma sırasında ortaya çıktığını belirtti. Özel, "Görüntüleri birlikte izledik. 'Dünya kadar yük sırtımıza yüklendi' diyerek ve bunu kuvvetlendirici bir hareket olarak, elinin sırtına vurdu. Hiçbir gruba karşı yapılmadı." dedi.

VARANK: BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞI KALMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.

BÜLENT TURAN: KENDİSİ ADINA UTANMAKTAN YORULDUK"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Yaşı 72! En büyük 2. partinin genel başkanı! Kaset kumpasıyla da olsa Atatürk'ün oturduğu koltukta! Yaptığı hareket bu! Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk. Diyecek lafımız yok!" tepkisini gösterdi.

HAMZA DAĞ: HİCAP DUYUYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "Bazen yaş kemale ermiyor, eremiyor. Kemal Bey'in Gazi Meclis'te olduğunu ve kime hitap ettiğini unutarak yaptığı bu en hafif tabirle "edepsiz" hareketten hicap duyuyoruz. Milletimize de mi saygınız kalmadı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.