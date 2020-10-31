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Mahir Ünal, “hızlı tren gelecek ana arterlerin ihalesi yapıldı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e gittiğini ve vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Mahir Ünal, “hızlı tren gelecek ana arterlerin ihalesi yapıldı”

Mahir Ünal, “hızlı tren gelecek ana arterlerin ihalesi yapıldı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e gittiğini ve vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 08:58
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Ünal, deprem nedeniyle Bakan Karaismailoğlu'nun kısa bir konuşma yapıp İzmir'e hareket ettiği Kahramanmaraş Ulaştırma Çalıştayı'nda, kente yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Muhalefetin hiçbir şey yapmadan, sabah-akşam çalıştıkları halde kendilerini eleştirdiğini ifade eden Ünal, 7 Kasım'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirmesi beklenen Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun tek başına Türkiye'deki en büyük yatırımlardan olduğunu belirtti.

Ünal, son günlerde kentte hızlı tren projesiyle ilgili konuların da gündeme geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hızlı tren gelecek ana arterlerin ihalesi yapıldı. Bağlantı hattının ihalesi de yapılacak ama 'hızlı tren gelmedi' diyorlar. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yapmışız. Bir de bakıyoruz ki, 'hani hızlı gelmiyor' diye koro yükseliyor. Bunu her yerde söylüyorum; karşı taraf bizimle ilgili her türlü hakikate kapalı. Biz ağzımızla kuş tutsak 'kuşu ısırdı' diyorlar, denizin üzerinde yürüsek 'yüzme bilmiyor' diyorlar. Bizimle ilgili her türlü hakikate kapalılar ama maalesef biz karşı tarafın bütün yalanlarına açığız. Hızlı trenle ilgili ne söz verdiysek o, üstelik proje ihalesi yapıldı ve bitti."

- "Bakanlarımız İzmir'de vatandaşımızın yanındalar"

Çalıştayın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Ünal, İzmir depremi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah devletimiz hem Elazığ'da hem geçmişte Van'da en hızlı şekilde AFAD ile olsun Çevre Şehircilik Bakanlığı ile olsun hızla vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Şu anda da Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma Bakanımız İzmir'e ulaştılar. Vatandaşlarımızın yanındalar."

Programda, TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı ve Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, kentteki yatırımlarla ilgili sunum yaptı.

Devam eden ve tamamlanan projelerin değerlendirildiği çalıştayda, kurum yöneticileri talep ve önerilerini dile getirdi, sorular cevaplandırıldı.

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