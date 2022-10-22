Mahir Ünal, ‘Kitap fuarı Kahramanmaraş’ımızda gelenekselleşti’

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Ünal, “Kitap fuarı artık Kahramanmaraş’ta bir gelenek haline geldi. Kültürün, sanatın, şiirin ve edebiyatın şehri Kahramanmaraş’ımıza Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler, entelektüeller, araştırmacılar ve yazarlar geliyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ve açıldığı günden itibaren büyük bir ilgi gören Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal oldu. Grup Başkanvekili Mahir Ünal, KAFUM’da düzenlenen “Bir Kitap Okudum” temalı söyleşi etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Ünal, Cemil Meriç’in “Bu Ülke” adlı kitabından yola çıkarak pek çok konuda gençlere bilgiler aktardı. Etkinlikte katılımcılara Cemil Meriç’in Bu Ülke adlı kitabı hediye edildi. Söyleşi etkinliği sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, fuar alanını gezerek yazar ve okurlarla bir araya geldi.

Gençlerle Bir Araya Geldik

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Kitap fuarı artık Kahramanmaraş’ta bir gelenek haline geldi. Kültürün, sanatın, şiirin ve edebiyatın şehri Kahramanmaraş’ımıza Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler, entelektüeller, araştırmacılar ve yazarlar geliyor. Burada gençlerle buluşuyorlar. Bugün de biz gençlerle bir araya geldik ve Cemil Meriç’in ‘Bu Ülke’ adlı kitabını onlarla paylaştık. Gayet güzel ve keyifli bir etkinlik oldu” dedi.

Kitap Hiçbir Zaman Kaybolmayacak

Grup Başkanvekili Ünal konuşmasını, “Kitap hiçbir zaman kaybolmayacak. Kitap her zamankinden daha çok okunmaya başlandı. Yani zannedildiği gibi dijital dönüşümün bir sonucu olarak kitaplar ortadan kalkmadı. Tam tersine kitap daha da yaygınlaştı. Gençlerimizin kendi ülkelerine, tarihlerine ve düşünme biçimlerine daha yakınlaşmaları ve aidiyetlerini güçlendirmeleri için kitap okumaya her zamankinden daha çok ihtiyaçları var” cümleleriyle noktaladı.