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MHP'den CHP'ye yaylım ateşi

MHP 27. Dönem Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

MHP'den CHP'ye yaylım ateşi

MHP'den CHP'ye yaylım ateşi

MHP 27. Dönem Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

01 Ekim 2020 Perşembe 12:53

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AYM çıkışını hedef alması sonrası arşivi açan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik sözlerini hatırlattı, "Kendi söylediklerini görmeyip de Sayın Genel Başkanımızın Anayasa Mahkemesine ilişkin eleştiri ve görüşlerine saygısız ve kaba üslupla karşılık vermek tam bir utanmazlık ve küstahlıktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Özgür Özel'in, "Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan açıklaması, demokrasimiz açısından utanç vericidir!" ifadelerine yanıt veren Akçay, oldukça sert ifadeler kullandı. Akçay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yargıyı hedef alan sözleri ve tehditlerini tek tek paylaştı, "Utanmazlık ve küstahlıktır değerlendirmesinde bulundu.

MHP'DEN CHP'YE YAYLIM ATEŞİ

Akçay'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

1- Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Türk Milletinin 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih ettiğini, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun ve uyumlu siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

"CHP ÇILGINA DÖNMÜŞTÜR"

2-Liderimiz, 1960 darbesinin ürünü olan ve son zamanlarda hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkânsız zararlar veren Anayasa Mahkemesi'nin de yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılması gerektiğini ifade etmiştir.

3- Liderimizin Anayasa Mahkemesi ile ilgili son derece demokratik eleştiri, görüş ve önerileri üzerine; yargı kararlarını tahkir eden, yargı mensuplarına hakaret edip hedef gösteren, kararları etkilemek için mahkeme önlerinde eylem yapan CHP çılgına dönmüştür.

"KANDİL VE PENSİLVANYA RUHLARINA O KADAR İŞLEMİŞ Kİ..."

4-Kandil ve Pensilvanya CHP'nin ruhuna o kadar işlemiş ki, adil yargılamayı etkileyenlere verilen cezanın kaldırılması için kanun teklifi veren CHP'li Özel Liderimizin Anayasa Mahkemesi ile ilgili açıklamalarını eleştirmeye çalışırken bile terör destekçilerine sahip çıkmaktadır.

6-Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi bugün kaos ortamına sürükleyen temel öge Anayasa Mahkemesi'dir. Bu AYM asla ve asla topluma güven veremez." diyerek terör örgütleriyle mücadele için çıkartılan OHAL KHK'larını iptal etmeyen Anayasa Mahkemesini hedef göstermiştir (10 Şubat 2017)

7-Kılıçdaroğlu: "Anayasa'nın ve TBMM'nin askıya alınmasının vebali Anayasa Mahkemesi üyelerindedir." diyerek 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması için canını ortaya koyan sivillerin yargılanmaması için çıkartılan KHK'yı iptal etmeyen AYM'ni hedef göstermiştir.(26 Aralık 2017)

8-Kılıçdaroğlu: "Çete mensubu üyelerin adlarını okuyorum... Bunlar YSK'da görev yapan çete mensubu sözde hakimlerdir. O yedi hakim YSK'daki çetenin organlarıdır." diyerek YSK üyelerine hakaret etmiş, isimlerini teker teker okuyup yuhalatarak hedef göstermiştir. (15 Mayıs 2019)

9- Kılıçdaroğlu:"Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Bu kararı verenler hakim değil sarayın köleleridir." diyerek fetö tutuklusu Osman Kavala aleyhine karar veren HSK'na hakaret etmiştir. (25 Şubat 2020)

"UTANMAZLIK, KÜSTAHLIK"

10- Kendi söylediklerini görmeyip de Sayın Genel Başkanımızın Anayasa Mahkemesine ilişkin eleştiri ve görüşlerine saygısız ve kaba üslupla karşılık vermek tam bir utanmazlık ve küstahlıktır.

Son Güncelleme: 01.10.2020 12:54
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