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Öztunç öğrencilerin sesi oldu: “Bir facianın mı gerçekleşmesi gerekli?”

CHP’li Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Sütçü İmam Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 500 öğrencinin asansör çilesine çözüm üretilmeyince, olası bir felaket öncesi yetkilileri harekete geçirmek adına konuyu Ankara’da TBMM gündemine taşıdı.

Öztunç öğrencilerin sesi oldu: “Bir facianın mı gerçekleşmesi gerekli?”

Öztunç öğrencilerin sesi oldu: “Bir facianın mı gerçekleşmesi gerekli?”

CHP’li Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Sütçü İmam Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 500 öğrencinin asansör çilesine çözüm üretilmeyince, olası bir felaket öncesi yetkilileri harekete geçirmek adına konuyu Ankara’da TBMM gündemine taşıdı.

14 Nisan 2022 Perşembe 12:39
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KYK’ya bağlı faaliyet gösteren 13 katlı Sütçü İmam Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler 2 asansörden biri bozulunca aylardır tek asansöre mahkûm edildi. 500 öğrencinin ikamet ettiği yurtta tek asansör ihtiyacı karşılayamazken, sık bozulan ve daha önce düşme vakalarının da yaşandığı belirtilen diğer asansör öğrencileri korkutur vaziyette çalışıyor.

Bozuk olan asansörün aylardır neden tamir edilmediği bilinmezken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis gündemine getirdi.

“ASANSÖRÜN TAMİRİ İÇİN BİR FACİANIN MI GERÇEKLEŞMESİ GEREKMEKTE?”

Öztunç’un önergesi ve kamuoyu adına yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

Kahramanmaraş’ta Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sütçü İmam Kız Öğrenci Yurdu E blokta kalan kız öğrenciler, 13 katlı ve 500 kişilik yurtta bulunan iki asansörden birinin aylardır bozuk olduğunu ve diğer asansörün ise yetmediğini, çok sık bozulduğunu, hatta birkaç kez düştüğünü dile getirmektedirler.

Buna istinaden;

1- Kahramanmaraş Sütçü İmam Kız Öğrenci Yurdu E Bloktaki bozuk olan asansör aylardır neden tamir edilmemektedir? Bu asansörlerin periyodik bakımları yapılmakta mıdır?

2- 500 öğrencimizin kaldığı yurtta tek asansörün kullanılıyor olması sizce yeterli midir? Bahse konu arızalı asansörün tamirinin yapılması için bir facianın gerçekleşmesi mi gerekmektedir? Bu asansörü ne zaman yaptıracaksınız?

Son Güncelleme: 14.04.2022 16:38
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Öztunç öğrencilerin Sesi Oldu: “Bir Facianın Mı Gerçekleşmesi Gerekli?”
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